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Новая школа "Газпрома" в Бишкеке будет только для богатых?

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке завершается строительство школы "Газпрома". Ожидается, что уже в сентябре она откроет двери для учеников. В Министерстве образования VB.KG сообщили, что образовательное учреждение будет частным.

- Школа "Газпром" - частная. Министерство образования и Минпросвещения РФ сейчас обсуждают образовательные стандарты и программы. Готовится к подписанию соответствующее соглашение, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В Министерстве образования отметили, что стоимость оплаты за обучение, дополнительные услуги, включая бассейн, питание и так далее, будет устанавливать учредитель, то есть Газпром. По предварительным данным, месяц обучения в школе будет стоить около 20 тысяч сомов.

В пресс-службе компании VB.KG не подтвердили информацию о стоимости обучения, но и не опровергли ее, сославшись на то, что вопрос еще не решен окончательно, и точной информации пока нет.

Отметим, новая школа расположена на улице Аалы Токомбаева (Южная Магистраль) в Бишкеке, и рассчитана на 960 учеников. Средства на строительство здания выделил ПАО "Газпром" в рамках социальной программы "Газпром – детям". Церемония закладки капсулы состоялась 29 августа 2017 года с участием действующего в то время президента КР Алмазбека Атамбаева. Участок для строительства выделила мэрия Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/378895
Теги:
Газпром, Министерство образования, образование, школа, Бишкек, Кыргызстан
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