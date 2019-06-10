Новая школа "Газпрома" в Бишкеке будет только для богатых?

В Бишкеке завершается строительство школы "Газпрома". Ожидается, что уже в сентябре она откроет двери для учеников. В Министерстве образования VB.KG сообщили, что образовательное учреждение будет частным.

- Школа "Газпром" - частная. Министерство образования и Минпросвещения РФ сейчас обсуждают образовательные стандарты и программы. Готовится к подписанию соответствующее соглашение, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В Министерстве образования отметили, что стоимость оплаты за обучение, дополнительные услуги, включая бассейн, питание и так далее, будет устанавливать учредитель, то есть Газпром. По предварительным данным, месяц обучения в школе будет стоить около 20 тысяч сомов.

В пресс-службе компании VB.KG не подтвердили информацию о стоимости обучения, но и не опровергли ее, сославшись на то, что вопрос еще не решен окончательно, и точной информации пока нет.

Отметим, новая школа расположена на улице Аалы Токомбаева (Южная Магистраль) в Бишкеке, и рассчитана на 960 учеников. Средства на строительство здания выделил ПАО "Газпром" в рамках социальной программы "Газпром – детям". Церемония закладки капсулы состоялась 29 августа 2017 года с участием действующего в то время президента КР Алмазбека Атамбаева. Участок для строительства выделила мэрия Бишкека.