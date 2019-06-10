Аида Салянова продолжает жаловаться на боли в сердце

Находящаяся в СИЗО-1 экс-генпрокурор Аида Салянова просит, чтобы ей позволили пройти полное кардиологическое обследование. Об этом редакции VB.KG сообщила сотрудница Национального центра по предупреждению пыток Гулбарчын Ормонбекова.

- В прошлый раз врач ГСИН сделал ей просто кардиограмму. Аида Саялнова считает, что этого недостаточно и просит пройти полное обследование, - сказала Ормонбекова.

В то же время экс-генпрокурор не жалуется на условия содержания в СИЗО.

- Она сказала, что отношение к ней нормальное. Условия в камере более или менее приемлемые. Никакому давлению она не подвергается, - добавила представительница Наццентра по предупреждению пыток.

Напомним, ранее экс-генпрокурор Аида Салянова пожаловалась на боль в сердце (у Саляновой порок сердца). Приехавшая в ИВС кардиобригада "Скорой" отклонений не обнаружила, диагностировав лишь межреберную невралгию.