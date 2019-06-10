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В Бишкеке пройдет масштабная акция по сбору крови

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- ВБ
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Ежегодно 14 июня проводится празднование Всемирного дня донора крови и страны всего мира активно отмечают этот день. Это событие служит поводом для привлечения общественности к вопросу о потребностях человечества в безопасных компонентах и препаратах крови, для выражения благодарности донорам крови, для повышения осведомленности о необходимости регулярного донорства крови для обеспечения качественной и безопасной кровью, нуждающихся в них пациентов. Переливание компонентов и препаратов крови позволяет спасти сотни пациентов, находящихся в состояниях, представляющих угрозу для жизни и тем самым продлить жизнь и улучшить качество их жизни.

Надлежащий запас крови может быть обеспечен только благодаря регулярному, добровольному и безвозмездному донорству крови.

В 2019 году девиз Международного Дня донора крови является "Безопасная кровь для всех". Тема кампании содержит настоятельный призыв к тому, чтобы все большее число людей во всем мире становились донорами и регулярно сдавали кровь, поскольку это является залогом обеспечения стабильных национальных поставок крови в достаточном объеме для всех пациентов, которым показано переливание крови.

14 июня Республиканский центр крови при Министерстве здравоохранения КР совместно с Красным Полумесяцем Кыргызстана (НОКП КР) проводит масштабную акцию по сбору крови в торговом центре "Дордой Плаза 2" в Бишкеке.

Кроме акции и информационной части, в рамках мероприятия, также состоится концерт с участием артистов эстрады. Всем донорам будет вручен продуктовый пакет. Официальное открытие празднования в 12.00 часов, начало регистрации на сдачу крови в 10.00.

На мероприятие приглашены депутаты Жогорку Кенеша, представители МЗ КР, НОКП КР, ОО "Клуб 25 Кыргызстан", КТРК, СМИ, а также почетные, безвозмездные и регулярные доноры КР.

НОКП КР призываем всех граждан Кыргызстана принять активное участие в акции.


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URL: https://www.vb.kg/378901
Теги:
гуманитарная помощь, концерт, сдача крови, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Минздрав
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