Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Жээнбеков и Токаев провели телефонный разговор. О чем говорили президенты?

272  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне, в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. По предварительным подсчетам, победу в них одержал Касым-Жомарт Токаев

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнеков и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого глава Кыргызстана поздравил коллегу с победой на выборах.

- В ходе разговора Сооронбай Жээнбеков тепло поздравил Касым-Жомарт Токаева с победой на внеочередных выборах Президента Казахстана и отметил, что для братского народа Казахстана это был важный и ответственный выбор, - отмечает отдел информационной политики аппарата президента.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков пригласил коллегу посетить Кыргызстан с официальным визитом для расширения кыргызско-казахстанского сотрудничества.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и условились встретиться в рамках участия в работе предстоящего Саммита ШОС в Бишкеке.

Отметим, накануне в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента. По данным ЦИК республики, победу на выборах одержал кандидат от партии "Нур Отан" Касым-Жомарт Токаев. Он набрал 70,76% голосов. За него проголосовали 6,5 млн избирателей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378902
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  