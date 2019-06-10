Жээнбеков и Токаев провели телефонный разговор. О чем говорили президенты?

Накануне, в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. По предварительным подсчетам, победу в них одержал Касым-Жомарт Токаев

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнеков и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого глава Кыргызстана поздравил коллегу с победой на выборах.

- В ходе разговора Сооронбай Жээнбеков тепло поздравил Касым-Жомарт Токаева с победой на внеочередных выборах Президента Казахстана и отметил, что для братского народа Казахстана это был важный и ответственный выбор, - отмечает отдел информационной политики аппарата президента.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков пригласил коллегу посетить Кыргызстан с официальным визитом для расширения кыргызско-казахстанского сотрудничества.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и условились встретиться в рамках участия в работе предстоящего Саммита ШОС в Бишкеке.

Отметим, накануне в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента. По данным ЦИК республики, победу на выборах одержал кандидат от партии "Нур Отан" Касым-Жомарт Токаев. Он набрал 70,76% голосов. За него проголосовали 6,5 млн избирателей.