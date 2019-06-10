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Турсунбек Акун подает в суд на Атамбаева

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- Бакыт Стамов
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Экс-омбудсмен Турсунбек Акун намерен в самое ближайшее время подать в суд на экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом редакции VB.KG сообщил сам правозащитник.

По его словам, юристы сейчас готовят документы.

- Атамбаев обвинил меня в получении денег от Батукаева, и я так это не оставлю. Нельзя обвинять и оскорблять людей, не имея на это никаких оснований. Тем более он же бывший президент. Такому человеку нельзя опускаться до уличного уровня. Он же должен демонстрировать нам свою культуру, этику и субординацию, а он как будто с улицы пришел, - заявил экс-омбудсмен.

Назвал Турсунбек Акун и сумму иска, которую он намерен предъявить ответчику.

- Деньги для меня не важны. Я всего лишь хочу защитить свои честь и достоинство. Поэтому сумма иска будет символической, - добавил он.

Напомним, в конце прошлой недели экс-президент Алмазбек Атамбаев на митинге у здания "Форум-Медиа" прокомментировал уголовное дело по факту освобождения кримавторитета Азиза Батукаева.

"Сейчас идет раскачка по Батукаеву. Неужели кто-то думает, что Атамбаев мог взять у него деньги, чтобы выпустить его? Атамбаев сам всем давал деньги. И чтобы выбить показания сажают Атаханова, Салянову, Рысалиева. Салянову вы знаете. Она меня уже несколько лет мочит, но я уверен, что она абсолютно… Кто-то деньги заработал, начиная с Турсунбека Акуна, но не Салянова. Я ее все-таки знаю, у нее муж в семье зарабатывал", - сказал экс-глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/378903
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Турсунбек Акун, Азиз Батукаев, митинг, суд, форум, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Жак
10.06.2019, 14:56

Атамбаев человек, который всегда говорит, то что в голову взбредет , пора ему тоже отвечать за свои слова ! посмотрим что с этого будет 

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Бакыт
10.06.2019, 14:56

Такой же шизик как и Атамбаев, два сапога пара. Их место в тюрьме.

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Марек
10.06.2019, 15:29

Турсунбека походу кинул аша, делюгу делали вместе, а фальшивки все турсубеку в карман навтыкали ))))))))))))))))

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119
10.06.2019, 15:29

Сейчас депутаты подумают и тоже обидятся - соплей их обозвали.

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смит и вессон
10.06.2019, 15:33

он же первый ходил и во все дырки кричал что батукаев не сегодня так завтра умрет..как сказал тюлеев видно не радуют его фальшивые доллары..

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знаем
10.06.2019, 15:45

полегче гавкай шакал... скоро и твое время придет, и докажут, сколько ты оторвал денег у Азиза

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Амина
10.06.2019, 16:05

По их словам, экс-омбудсмен обвиняет высокопоставленных чиновников в освобождении Батукаева, хотя сам к этому причастен. «В течение долгих лет мы не оставляли надежд на то, что нам удастся облегчить участь Азиза. Мы отправляли в республику наших аксакалов с тем, чтобы они помогли ему. Тогдашний омбудсмен Турсунбек Акун часто ездил к брату и предлагал свою помощь, но мы думали, что сами добъемся справедливости. Однако когда Азиз тяжело заболел, сами обратились к Акуну. Он хорошо понимал, что мы готовы на все, чтобы помочь близкому человеку и попросил денег на расходы — поездки, оформление запросов и т.п. Мы, родственники Азиза, проживающие в Чечне, скинулись по мере возможностей. Мой супруг Адам Хамидов несколько раз летал в Бишкек, встречался с омбудсменом. В марте 2012 года Адам лично передал Акуну 100 тысяч долларов, о чем тот написал расписку. Позже нам стало известно, что Акун на эти деньги стал строить себе дом, при этом никаких мер по освобождению Азиза, которому становилось все хуже, не принимал», — сказала Хава Хамидова.

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мишаня
10.06.2019, 16:06

По ее словам, спустя какое-то время Акун стал говорить, что полученной суммы недостаточно, нужны дополнительные средства, но с ним больше не стали общаться. «Акун попросту решил заработать на нашей беде. Летом прошлого года он был в Баку, оттуда прилетел в Грозный. Здесь, используя свое служебное положение, он встретился с официальными лицами и попросил еще 400 тыс. долларов за содействие в освобождении Азиза. Мы его хорошо встретили, но денег ему не дали. Все, что он сейчас заявляет про нашего больного брата можно расценивать как продолжающееся вымогательство», — добавили сестры. 

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Ни чести ни достоинства
10.06.2019, 16:07

У Акуна нет ни того ни другого, одни словесный понос, который бесит 

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Патриот
10.06.2019, 16:57

Вот весело живется у нас "Эксы"

Напоминают о себе постоянно...пора уже отдыхать "заслуженно"..

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Султан
10.06.2019, 17:20

Всем и так ясно было, достаточно посмотреть журнал посещения заключенных. турсунбек как шавка боллее 30 раз посещал батукаева , отрабатывал полученные деньги

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Патриотка
10.06.2019, 17:59

Лучшая защита это нападения

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Азаке
10.06.2019, 18:02

Пусть не трындит акун! То что он взял фальшивые деньги его не должно оправдывать!

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