Турсунбек Акун подает в суд на Атамбаева

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун намерен в самое ближайшее время подать в суд на экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом редакции VB.KG сообщил сам правозащитник.

По его словам, юристы сейчас готовят документы.

- Атамбаев обвинил меня в получении денег от Батукаева, и я так это не оставлю. Нельзя обвинять и оскорблять людей, не имея на это никаких оснований. Тем более он же бывший президент. Такому человеку нельзя опускаться до уличного уровня. Он же должен демонстрировать нам свою культуру, этику и субординацию, а он как будто с улицы пришел, - заявил экс-омбудсмен.

Назвал Турсунбек Акун и сумму иска, которую он намерен предъявить ответчику.

- Деньги для меня не важны. Я всего лишь хочу защитить свои честь и достоинство. Поэтому сумма иска будет символической, - добавил он.

Напомним, в конце прошлой недели экс-президент Алмазбек Атамбаев на митинге у здания "Форум-Медиа" прокомментировал уголовное дело по факту освобождения кримавторитета Азиза Батукаева.

"Сейчас идет раскачка по Батукаеву. Неужели кто-то думает, что Атамбаев мог взять у него деньги, чтобы выпустить его? Атамбаев сам всем давал деньги. И чтобы выбить показания сажают Атаханова, Салянову, Рысалиева. Салянову вы знаете. Она меня уже несколько лет мочит, но я уверен, что она абсолютно… Кто-то деньги заработал, начиная с Турсунбека Акуна, но не Салянова. Я ее все-таки знаю, у нее муж в семье зарабатывал", - сказал экс-глава государства.