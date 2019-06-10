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Бандиты грабили иностранцев, чтобы накопить на отпуск

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- Екатерина Улитина
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В ходе совместного расследования сотрудников ГУВД Бишкека и Чуйской области были задержаны члены преступной группировки, промышлявшие грабежами.

Жертвами нападений были граждане иностранных государств, как правило студенты из Индии и Пакистана. В МВД рассказали, что злоумышленники представлялись сантехниками или соседями, а когда им открывали дверь, набрасывались на своих жертв, избивали и связывали их, а потом, угрожая ножами и пистолетом, требовали отдать деньги и другие ценные вещи.

Начиная с 1 мая банда по одной схеме совершила пять нападений в Бишкеке и Канте. При ограблениях они забирали деньги, мобильные телефоны и ноутбуки.

Членов группировки задержали 9 июня в селе Бостери. Накопив приличную сумму денег, они планировали с размахом отдохнуть на курорте.

Членами банды оказались неоднократно судимые граждане:

Гражданин Х.Д. 1994 года рождения, уроженец Оша, ранее неоднократно судим за кражи.

Гражданин З.Д. 1988 года рождения, уроженец Бишкека, также ранее судимый за кражи.

Гражданин А.уА. 1996 года рождения, уроженец Жумгальского района Нарынской области.

Гражданка Т.К. 1994 года рождения, уроженка Чуйской области, проживающая в Бишкеке, ранее судима за хулиганство.

Сейчас устанавливаются личности других возможных участников группировки.


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URL: https://www.vb.kg/378904
Теги:
грабеж, Иссык-Кульская область, нападение, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, ГУВД, МВД
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