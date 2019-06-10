Сооронбай Жээнбеков наградит оперных артистов из Китая

В Бишкеке впервые в исполнении артистов Центрального театра оперы и балета Китайской Народной Республики будет представлена опера "Манас". Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

По данным ведомства, мероприятие приурочено к приезду лидера КНР Си Цзинпиня в Кыргызстан на саммит ШОС.

- Премьера оперы пройдет в Кыргызском театре оперы и балета имени А. Малдыбаева 11 и 12 июня этого года. В первый день оперный спектакль посетят члены правительства, госорганов и ряд депутатов. Также от имени президента Кыргызстана артисты китайского театра будут награждены, - пояснили в Минкультуры.

Напомним, Совет глав государств ШОС в Кыргызстане пройдет 13-14 июня 2019 года. Для участия приедут руководители 11 стран: России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. В качестве наблюдателей в мероприятии будут участвовать президенты Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии.