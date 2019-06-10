Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Иссык-Кульской области 19 человек отравились на семейном празднике

341  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Иссык-Кульской области 19 человек, в том числе четверо детей, обратились в больницу с симптомами отравления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По предварительным данным ведомства, больные отравились вареным мясом на семейном празднике "Кыз узатуу" (проводы невесты - VB.KG). Застолье проходило в частном доме.

- Из 19 человек, обратившихся за медицинской помощью, один пациент госпитализирован в отделение реанимации. Еще 11 человек находятся в инфекционном отделении территориальной больницы Ак-Суйского района. 7 больных направлены на амбулаторное лечение под наблюдение врачей ЦСМ, - сообщили в Министерстве здравоохранения.

Состояние больных, находящихся на стационарном лечении, оценивается как средней степени тяжести, они получают дезинтоксикационное, регидратационное и антибактериальное лечение.

Центр Госсанэпидемнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование данного случая, взяты анализы из остатков пищи, чтобы определить источник заражения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378907
Теги:
Иссык-Кульская область, отравление, Кыргызстан, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  