В Иссык-Кульской области 19 человек отравились на семейном празднике

В Иссык-Кульской области 19 человек, в том числе четверо детей, обратились в больницу с симптомами отравления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По предварительным данным ведомства, больные отравились вареным мясом на семейном празднике "Кыз узатуу" (проводы невесты - VB.KG). Застолье проходило в частном доме.

- Из 19 человек, обратившихся за медицинской помощью, один пациент госпитализирован в отделение реанимации. Еще 11 человек находятся в инфекционном отделении территориальной больницы Ак-Суйского района. 7 больных направлены на амбулаторное лечение под наблюдение врачей ЦСМ, - сообщили в Министерстве здравоохранения.

Состояние больных, находящихся на стационарном лечении, оценивается как средней степени тяжести, они получают дезинтоксикационное, регидратационное и антибактериальное лечение.

Центр Госсанэпидемнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование данного случая, взяты анализы из остатков пищи, чтобы определить источник заражения.