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Жээнбеков: Межнациональное согласие - основа стабильного развития страны

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 июня, встретился с председателем Совета Ассамблеи народа КР Абдыганы Эркебаевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи были обсуждены меры по укреплению межэтнического согласия, гражданского мира и единства народа страны.

Абдыганы Эркебаев рассказал о текущей деятельности Ассамблеи, работе с этническими общественными объединениями и общественными фондами, входящими в состав Ассамблеи.

Он отметил, что с момента избрания на эту должность, провел ряд поездок в регионы страны, где встречался с руководителями этнических диаспор и местными властями. Обсуждалась важность дальнейшего укрепления гражданского мира и единства народа Кыргызстана.

Сооронбай Жээнбеков особо отметил, что межнациональное согласие является основой для стабильного развития государства.

Глава государства отметил особую роль Ассамблеи в консолидации общества на основе общегражданской идентичности, сохранении культурного многообразия, а также предупреждении и урегулировании возможных конфликтных ситуаций.

Президент поддержал активизацию работы Ассамблеи в регионах страны и подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия с государственными органами и общественными объединениями.


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URL: https://www.vb.kg/378909
Теги:
межэтнический конфликт, президент, Кыргызстан, межнац, Сооронбай Жээнбеков, Абдыганы Эркебаев
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