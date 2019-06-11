Турсунбек Акун призвал следователей не подводить президента

В отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой правоохранительные органы допускают роковую ошибку. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился экс-омбудсмен Турсунбек Акун.

По его словам, Атамбаев контролировал суды и СМИ, а Сооронбай Жээнбеков призывает всех работать только по закону.

- Он всем дал волю, включая суды, правоохранительные органы и журналистов, но это не значит, что нужно подводить президента. За все их действия нападки идут в адрес президента. Представители судов и генпрокуратуры прежде чем принимать решения должны задуматься о последствиях и прежде всего об имидже президента. У Аиды Саляновой маленький ребенок и суд должен был это учитывать. Можно же было ограничиться домашним арестом. Степень же ее вины пусть определяют соответствующие органы. Сам я тоже не берусь утверждать, что Салянова совсем не виновата. Она все-таки была генеральным прокурором. Можно сказать, второе лицо в государстве по делам правосудия, - отметил он.

Высказался бывший акыйкатчы и на счет экс-главы ГСИН Зарылбека Рысалиева, который ранее после многочасового допроса в МВД был доставлен в больницу.

- Он болен и к нему также можно быть более гуманным. Он все-таки был министром, а сейчас является депутатом. Он не будет бежать из страны. Нельзя ставить главной целью именно арест. Сейчас основная задача у следователей – это собрать всю информацию по этому делу, - добавил он.

Напомним, кримавторитет Азиз Батукаев был осужден на длительный тюремный срок и отбывал наказание в колонии в Нарыне. В 2013 году суд отпустил Батукаева из-за его якобы смертельной болезни. В этот же день криминальный авторитет на частном самолете покинул Кыргызстан. В 2014 году расследование бегства Батукаева не дало результатов, среди подозреваемых были высокопоставленные лица страны.

В 2019 году расследование возобновили. По данному делу были задержаны медики, экс-советник ГСИН, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, которого позже отпустили, и экс-генпрокурор Аида Салянова.