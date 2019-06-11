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Токаев посетит Бишкек сразу после инаугурации

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- Екатерина Улитина
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Инаугурация нового президента Казахстана Касыма-Жамарта Токаева состоится 12 июня. Об этом сообщил новоизбранный глава республики на пресс-конференции в Нур-Султане.

Касым-Жомарт Токаев объяснил некоторую спешку с проведением церемонии приближающимся саммитом ШОС, который пройдет в Бишкеке.

- Инаугурацию президента мы планируем провести 12 числа, если к этому времени ЦИК справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет. Дело в том, что 14 июня мне нужно вылетать в Бишкек, затем в Душанбе. Это крупные международные мероприятия, желательно, чтобы на этих мероприятиях президент Казахстана присутствовал обличенный полностью полномочиями, - сказал Токаев.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента. По предварительным итогам выборов победу одержал кандидат от партии "Нур Отан" Касым-Жомарт Токаев. Он набрал 70,76% голосов.


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URL: https://www.vb.kg/378918
Теги:
выборы, Казахстан, президент, Бишкек, Касым-Жомарт Токаев, ШОС
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