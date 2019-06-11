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Создана рабочая группа по снижению штрафов за нарушение ПДД

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- Бакыт Стамов
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Правительство Кыргызстана создало рабочую группу по вопросу снижения сумм штрафов за нарушение ПДД, в которую вошли представители госорганов и общественности. Об этом редакции VB.KG сообщил член этой группы, лидер партии "Чон Казат" Максат Мамытканов.

По его словам, правительство прислушалось к критическим замечаниям водителей и активистов и поэтому вынуждено было пойти на такой шаг.

- По крайней мере, МВД и депутаты согласились, что по некоторым категориям штрафов суммы надо снижать. Сейчас мы будем обсуждать по каким позициям мы сможем снизить штрафы и какие условия снижения будут. Потому что сама сумма штрафа снижаться не будет. Просто возможно будут обсуждаться вопросы временного фактора и процентов. Например, некоторые депутаты предлагают, что если в течение 10 дней водитель будет готов заплатить штраф, то он только 25 процентов от всей суммы заплатит. Помимо этого, есть и другие различные нюансы, которые мы обсудим, - пояснил он.

Напомним, 20 мая этого года в Бишкеке прошел флэш-моб водителей за снижение штрафов по правилам дорожного движения. Водители проехались по улицам столицы и доехали до мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/378919
Теги:
МВД, правительство, штраф, Бишкек, Кыргызстан, Максат Мамытканов
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Комментарии
Бакыт
11.06.2019, 10:16

Вот так нужно работать с народом, правительство прислушалась благодаря главе государство.

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Бека
11.06.2019, 10:20

сразу видно , что нынешнее правительство прислушивается к народу и надеюсь ,что и мы все начнём соблюдать и не нарушать правил дорожного движения  

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бишкек
11.06.2019, 10:31

Молодцы ребята добились!!! Теперь последнее слово за рабочей группой!!! P.S.Разрешите тонировку за определенную плату!!))))

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Артур
11.06.2019, 10:53

Какой там в течение 10 дней если оплатит? Сперва обеспечьте тогда своевременную оперативную доставку квитанций. Я недавно на пробке стоял и случайно заглянул в приложение "Штрафы" и только тогда увидел, что на меня имеется штраф за превышение, хотя я превысил оказывается на 1 км.  А прошло больше трех недель. В общем, надо все взвесить и хорошенько обдумать, раз взялись за это. Часто бывает, что нарушают ненароком, не специально, т.е. по разным причинам. И тут бац...3000 сомей высвечивается. 

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Водители
11.06.2019, 10:53

Сначала надо разобраться с гендоверенностями.

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Наблюдатель
11.06.2019, 11:51

Безумная башка ногам покоя не даёт. Сначало приняли теперь пересматриваю и не один из депутатов не подумал что у простого народа денег нет. Вам не новые законы принимать надо а уровень жизни народа поднимать. А на всех воров и корупционеров нужен президент Кореи который всех ставит к стенке. Нашим слабо раскулачить всех миллионеров и миллиардеров которые обогатились за счёт народа,рейдерства,коррупции,и воровства. Увеличить зарплаты, пенсии, привести школы и детские сады в порядок чтоб все было цевильно и красиво. Наш менталитет воруем, воровали и будем воровать.

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Адик
11.06.2019, 12:39

Давно пора

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марат
11.06.2019, 14:47

Уважаемые члены рабочей группы,

Прошу вас рассмотреть мое предложение по увеличению продолжительности красного и зеленого сигналов светофоров на центральных и основных улицах Бишкека в 2-3 раза. Это простая мера позволит увеличить пропускную способность улиц, меньшим простоем автомобилей на перекрестках. Сейчас, если нет ручного регулирования инспекторами, машины вынуждены останавливаться почти на каждом перекрестке. Помимо, увеличения пропускной способности дорог, это приведет к улучшению экологии города, так как при остановке, например на 120 секунд, появляется стимул заглушить двигатель в ожидании зеленого сигнала. Я лично такое практикую, когда жду даже 60 секунд.

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