Создана рабочая группа по снижению штрафов за нарушение ПДД

Правительство Кыргызстана создало рабочую группу по вопросу снижения сумм штрафов за нарушение ПДД, в которую вошли представители госорганов и общественности. Об этом редакции VB.KG сообщил член этой группы, лидер партии "Чон Казат" Максат Мамытканов.

По его словам, правительство прислушалось к критическим замечаниям водителей и активистов и поэтому вынуждено было пойти на такой шаг.

- По крайней мере, МВД и депутаты согласились, что по некоторым категориям штрафов суммы надо снижать. Сейчас мы будем обсуждать по каким позициям мы сможем снизить штрафы и какие условия снижения будут. Потому что сама сумма штрафа снижаться не будет. Просто возможно будут обсуждаться вопросы временного фактора и процентов. Например, некоторые депутаты предлагают, что если в течение 10 дней водитель будет готов заплатить штраф, то он только 25 процентов от всей суммы заплатит. Помимо этого, есть и другие различные нюансы, которые мы обсудим, - пояснил он.

Напомним, 20 мая этого года в Бишкеке прошел флэш-моб водителей за снижение штрафов по правилам дорожного движения. Водители проехались по улицам столицы и доехали до мэрии Бишкека.