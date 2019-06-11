Суд запретил Минюсту менять данные СДПК

Первомайский районный суд запретил Министерству юстиции меня данные в документах партии СДПК. Об этом VB.KG сообщил лидер движения "СДПК без Атамбаева", а теперь по документам председатель партии СДПК Сагынбек Абдрахманов.

Ранее Абдрахманов обратился в суд, чтобы признать недействительным съезд партии СДПК во главе с Алмазбеком Атамбаевым, который прошел в Бишкеке 6 апреля этого года. Для обеспечения иска Первомайский районный суд столицы запретил Минюсту совершать какие-либо действия по отношению к Социал-демократической партии Кыргызстана.

СДПК под руководством экс-президента Атамбаева может обжаловать решение в Городском суде.

Напомним, движение "СДПК без Атамбаева" и СДПК провели съезды партии с разницей в несколько дней. Первые избрали своим лидером Сагынбека Абдрахманова, вторые – Алмазбека Атамбаева. 18 апреля Министерство Юстиции поменяло в своей базе данных председателя СДПК и адрес партии. Если верить новой записи лидером партии стал Абдрахманов, а офис партии переехал из здания "Форум" на бульвар Эркиндик. СДПК Атамбаева написала жалобу в Генпрокуратуру. Сейчас идет расследование.