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Суд запретил Минюсту менять данные СДПК

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- Екатерина Улитина
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Первомайский районный суд запретил Министерству юстиции меня данные в документах партии СДПК. Об этом VB.KG сообщил лидер движения "СДПК без Атамбаева", а теперь по документам председатель партии СДПК Сагынбек Абдрахманов.

Ранее Абдрахманов обратился в суд, чтобы признать недействительным съезд партии СДПК во главе с Алмазбеком Атамбаевым, который прошел в Бишкеке 6 апреля этого года. Для обеспечения иска Первомайский районный суд столицы запретил Минюсту совершать какие-либо действия по отношению к Социал-демократической партии Кыргызстана.

СДПК под руководством экс-президента Атамбаева может обжаловать решение в Городском суде.

Напомним, движение "СДПК без Атамбаева" и СДПК провели съезды партии с разницей в несколько дней. Первые избрали своим лидером Сагынбека Абдрахманова, вторые – Алмазбека Атамбаева. 18 апреля Министерство Юстиции поменяло в своей базе данных председателя СДПК и адрес партии. Если верить новой записи лидером партии стал Абдрахманов, а офис партии переехал из здания "Форум" на бульвар Эркиндик. СДПК Атамбаева написала жалобу в Генпрокуратуру. Сейчас идет расследование.


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URL: https://www.vb.kg/378924
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Министерство юстиции, СДПК, суд, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева
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Комментарии
Бакыт
11.06.2019, 12:32

СДПК-возглавляемая Сагынбеком Абдрахмановым считаю легетимной партией, Аша позорит эту партию и всячески уничтожает ее вместе с уголовниками. 

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Эрмек
11.06.2019, 12:57

вот и правильно! Сагынбек Абдрахманов успехов! 

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Болотбее
11.06.2019, 14:37

Ну и ну. Жесть.

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