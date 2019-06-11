Губернатором Чуйской области стал экс-прокурор Алтынбек Намазалиев

Новым полномочным представителем правительства в Чуйской области назначен Алтынбек Намазалиев. Последний год он возглавлял госадминистрацию Аламудунского района Чуйской области.

Алтынбек Намазалиев занял место Туйгунаалы Абдраимова, который был уволен накануне распоряжением премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева в связи со скандалом. Напомним, Абдраимов отказался отвечать журналистке на вопрос о прибытии на место беспорядков в селе Орок 5 июня, заявив, что у нее "неприятное лицо".

Намазалиев Алтынбек Абдисаламович

Родился 17 мая 1981 года.

Работал следователем по особо важным делам прокуратуры города Бишкек, занимался расследованием уголовного дела по изъятию денежных средств из банковских ячеек во время апрельских событий 2010 года.

С сентября 2014 года был заместителем прокурора Чуйского района Чуйской области;

24 сентября 2014 г. был назначен заместителем прокурора Жайылского района Чуйской области;

С 14 ноября 2016 г. - исполняющий обязанности прокурора Жайылского района;

16 декабря 2016 г. приказом генерального прокурора Индиры Джолдубаевой освобожден от занимаемой должности исполняющего обязанности прокурора Жайылского района.

Причиной тогда называлось "отсутствие надлежащего прокурорского надзора за разрешением Жайылским РОВД материала по коллективному заявлению торговцев базара "Азия-2" в Кара-Балте, вследствие чего были нарушены конституционные права избирателей".

Место акима Аламудунского района Чуйской области в свою очередь занял Марс Саккараев. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев.

Известно, что в 2015 году он был вице-мэром Бишкека и курировал вопросы городского хозяйства и системы жизнеобеспечения города. Саккараев с этой должности уволился по собственному желанию из-за перехода на другую работу.