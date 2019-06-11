В Оше после родов умерла 23-летняя девушка. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Минздрава.

- Пациентка поступила в Ошскую межобластную больницу 8 июня. После родов ее состояние стало ухудшаться и 9 июня она умерла. У нее это уже третьи роды и она состояла на учете с 13 недель. Ребенок родился здоровым, - прокомментировали в Минздраве.

Также в ведомстве отметили, что при поступлении в стационар у роженицы были осложнения. Сейчас создана специальная комиссия для расследования этого случая. По ее итогам будет установлено есть ли в произошедшем вина медиков. Родственники умершей девушки отказались от вскрытия, что может затруднить постановку точного диагноза.