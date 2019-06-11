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В Оше после родов умерла 23-летняя девушка

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- Екатерина Улитина
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В Оше после родов умерла 23-летняя девушка. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Минздрава.

- Пациентка поступила в Ошскую межобластную больницу 8 июня. После родов ее состояние стало ухудшаться и 9 июня она умерла. У нее это уже третьи роды и она состояла на учете с 13 недель. Ребенок родился здоровым, - прокомментировали в Минздраве.

Также в ведомстве отметили, что при поступлении в стационар у роженицы были осложнения. Сейчас создана специальная комиссия для расследования этого случая. По ее итогам будет установлено есть ли в произошедшем вина медиков. Родственники умершей девушки отказались от вскрытия, что может затруднить постановку точного диагноза.


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URL: https://www.vb.kg/378927
Теги:
Минздрав, Ош, Ошская область, смертность, Кыргызстан, больница
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Комментарии
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11.06.2019, 12:51

Раз родственники отказываются от вскрытия, значит врачи не будут виноваты в смерти. И никто не сможет доказать их вины. 

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