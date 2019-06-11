Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Первый судебный процесс по делу о похищении 12-летнего Данила не состоялся

255  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 11 июня, в Ысык-Атинском районном суде должен был состоятся первый процесс по делу о похищении 12-летнего Данила Браилкина с целью выкупа. Однако, как сообщили VB.KG в пресс-службе Чуйского областного суда, заседание отложили на 27 июня.

Причина в том, что весь личный состав перешел на усиленный режим несения службы в связи с подготовкой к проведению международного саммита ШОС. И обвиняемых по делу попросту не смогли вывезти из СИЗО на судебный процесс.

Напомним, 11 апреля примерно в 8.40 часов в городе Кант по дороге в школу был похищен 12-летний Данил Браилкин. Камеры наружного видеонаблюдения засняли, как неизвестными на белом "Хонда Фит" запихнули подростка в машину и скрылись. Данила искали не только милиционеры, но и добровольцы по всему Канту и Бишкеку.

Спустя почти восемь часов, в 21.30 мальчик был найден живым и здоровым в подвале одного из гаражей близ столицы на Панораме.

Сотрудники ГУВД Чуйской области задержали 26-летнего Ш.Э. и 32-летнего Р.В. Они признались, что совершили преступление с целью получения выкупа с родителей взамен на возвращения малолетнего ребенка. И пошли на такой шаг из-за долгов.

Происшествие было зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступлений, предусмотренных статьей 170 "Похищение человека" УК КР. Которая предусматривает наказание в виде лишения от пяти до семи с половиной лет.

27 мая уголовное дело было передано в суд.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378933
Теги:
ГУВД, несовершеннолетние, похищение, суд, Чуйская область, Ысык-Атинский район, Кыргызстан, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  