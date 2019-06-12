Водителям в КР будут выдавать временные водительские удостоверения

ГРС прекращает выдачу водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств старого образца и переходит на документы нового поколения. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе ГРС.

- Действующие образцы выпускаются с 2011 года, на протяжении последних 8 лет они не подвергались каким-либо изменениям и как следствие не соответствуют нынешним реалиям по таким параметрам как степень защиты, качество и стоимость. Они требуют обновления и улучшения, направленных в первую очередь на исключение фактов подделки документа и улучшение качества бланков, - сообщили в ГРС.

В настоящее время, рабочая группа работает над разработкой технических спецификаций и эскизов водительских удостоверений нового образца. Ожидается, что они будут соответствовать современным международным требованиям идентификации личности водителя. Кроме того, новые водительские удостоверения будут стоить дешевле на 40-50%.

- Стоимость новых удостоверений планируется зафиксировать в национальной валюте, а не в Евро, как это было раньше. Также персонификация водительских удостоверений перейдет от частной компании в государственное учреждение, - сообщает пресс-служба ГРС.

В период перехода на выдачу водительских удостоверений нового поколения водителям будут выдавать временные права. Это коснется водителей, чьи документы необходимо менять в связи с истечением срока действия или они получают документ впервые. В других случаях водительские удостоверения старого образца будут действовать до окончания их срока.

В ГРС уточнили, что сейчас в республике имеется запас бланков для изготовления водительских удостоверений.