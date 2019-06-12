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Водителям в КР будут выдавать временные водительские удостоверения

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- Екатерина Улитина
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ГРС прекращает выдачу водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств старого образца и переходит на документы нового поколения. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе ГРС.

- Действующие образцы выпускаются с 2011 года, на протяжении последних 8 лет они не подвергались каким-либо изменениям и как следствие не соответствуют нынешним реалиям по таким параметрам как степень защиты, качество и стоимость. Они требуют обновления и улучшения, направленных в первую очередь на исключение фактов подделки документа и улучшение качества бланков, - сообщили в ГРС.

В настоящее время, рабочая группа работает над разработкой технических спецификаций и эскизов водительских удостоверений нового образца. Ожидается, что они будут соответствовать современным международным требованиям идентификации личности водителя. Кроме того, новые водительские удостоверения будут стоить дешевле на 40-50%.

- Стоимость новых удостоверений планируется зафиксировать в национальной валюте, а не в Евро, как это было раньше. Также персонификация водительских удостоверений перейдет от частной компании в государственное учреждение, - сообщает пресс-служба ГРС.

В период перехода на выдачу водительских удостоверений нового поколения водителям будут выдавать временные права. Это коснется водителей, чьи документы необходимо менять в связи с истечением срока действия или они получают документ впервые. В других случаях водительские удостоверения старого образца будут действовать до окончания их срока.

В ГРС уточнили, что сейчас в республике имеется запас бланков для изготовления водительских удостоверений.


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URL: https://www.vb.kg/378946
Теги:
ГРС, Кыргызстан, водительское удостоверение
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Комментарии
Евромашаяк
12.06.2019, 09:05

Думают все мы лохи? В других странах права не меняются вообще. Сейчас подлинность документов проверяются онлайн. Бумаги давно ушли.

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Москвич 412
12.06.2019, 09:13

Очередное жизненно необходимое для власть имущих обдирание денег с автолюбителей в карманы чиновников.

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Мигрант
12.06.2019, 10:23

Опять 105,,,опять придумают суперпупер новое что то,и опять будут пихать народу втрое дороже,,,,ничего личного ,просто бизнес,,сказал бы Аль Капоне)

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