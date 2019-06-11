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Девочка выпила уксус, узнав, что насильника отпустили на свободу

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- Екатерина Улитина
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В Чуйской области милиция расследует изнасилование 14-летней девочки. После суда, который отпустил подозреваемого на свободу, подросток выпила уксусную кислоту. Сейчас она госпитализирована в больницу. Подробности произошедшего сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Милиционеры узнали об этом случае от врачей. Медики сообщили, что в больницу привезли беременную 14-летнюю девочку. Факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье "изнасилование". По подозрению в совершении преступления был задержан 41-летний житель города Токмок.

- 9 июня 2019 года решением районного суда Токмока в отношении гражданина К.М. была избрана мера пресечения подписка о не выезде. В этот же день примерно в 23:00 часов в территориальную больницу Токмока поступила вышеуказанная несовершеннолетняя девочка А.Ж. которая пыталась свести счеты с жизнью, выпив уксусную кислоту, - сообщают в милиции.

По словам девочки, подозреваемый изнасиловал ее в 2018 году, после чего она забеременела. В ГУВД Чуйской области отметили, что родители подростка, обнаружив беременность дочери, не стали писать заявление в милицию.


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URL: https://www.vb.kg/378950
Теги:
ГУВД, изнасилование, несовершеннолетние, Чуйская область, Кыргызстан
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