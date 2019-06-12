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Задержаны два грузовика, контрабандой перевозившие более 3 тонн ГСМ

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- Оксана Гут
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Сотрудники межрайонного отдела ГСБЭП по Кара-Бууринскому и Манасскому районам Таласской области выявили очередной факт контрабанды ГСМ. Об этом сообщает пресс-служба Финпола.

В ходе осуществления рейдовых мероприятий в составе межведомственной группы 22 мая 2019 года на КПП "Чон-Капка" были задержаны две грузовые автомашины марок "МАН" и "Мерседес-Бенц", перевозившие в дополнительных баках ГСМ в количестве более 3 тонн бензина.

Задержанные автомашины водворены на штрафстоянку РОВД Манасского района.

В ходе проведения соответствующих мероприятий было установлено, что организатором незаконного ввоза ГСМ, выступал один из местных жителей Таласа Б.Т. Он реализовывал топливо на одной из АЗС "Сардалбек", расположенной на центральной улице города, а также занимался поставками ГСМ в южные регионы страны.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 211 (незаконная предпринимательская или банковская деятельность) УК КР.

В настоящее время со стороны ГСБЭП назначена налоговая проверка АЗС "Сардалбек".

Финпол информирует, что предпринимаются активные меры, направленные на выявление и пресечение фактов ввоза контрабанды по всей территории Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/378963
Теги:
ГСМ, контрабанда, Таласская область, уголовная ответственность, ГСБЭП, АЗС, Кыргызстан
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