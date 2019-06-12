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В Верховном суде ответили на критику Асель Кодурановой

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- Бакыт Стамов
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В Верховном суде прокомментировали решению судьи, которая поставила запрет Минюсту вносить изменения в документах партии СДПК за исключением случаев обращений законно избранного 3 апреля 2019 года нового руководства партии.

В ведомстве пояснили, что 6 июня 2019 года Политическая партия "Социал-Демократическая партия Кыргызстана" в лице председателя Абдрахманова обратилась в Первомайский районный суд города Бишкек с исковым заявлением к Атамбаеву А.Ш., Кодурановой А.С. о признании недействительными очередного ХVIII съезда СДПК, проведенного 6 апреля 2019 года и протокола заседания Политического совета Политической партии "Социал-Демократическая партия Кыргызстана" № 4 от 25 мая 2019 года.

"Определением Первомайского районного суда г. Бишкек от 6 июня 2019 года вышеуказанное исковое заявление принято к производству суда и назначено к рассмотрению на 19 июня 2019 года.

Одновременно с исковыми требованиями председатель Политической партии "Социал-Демократическая партия Кыргызстана" Абдрахманов просил суд принять меры по обеспечению иска путем запрета Министерству юстиции КР совершать какие-либо действия по отношению к политической партии "Социал-Демократическая партия Кыргызстана", связанные с внесением изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и изменении руководителя политической партии.

Определением Первомайского районного суда г. Бишкек от 6 июня 2019 года, были приняты вышеуказанные обеспечительные меры. Необходимо отметить, что вопрос принятия мер по обеспечению иска разрешается судьей единолично, без извещения лиц, участвующих в деле, и только после принятия судом иска к производству, не позднее следующего дня (пункт 1 статьи 145 ГПК Кыргызской Республики).

При этом, судья, принимая меры по обеспечению иска, не предрешает исковые требования по существу.

В случае несогласия лиц, участвующих в деле, с вынесенным определением, они имеют право обжаловать данное определение в вышестоящие суды в порядке и сроки, установленные Гражданским процессуальным кодексом КР, - заявили в ВС.

Напомним, ранее лидер альтернативной СДПК Сагынбек Абдрахманов сообщил VB.KG, что суд запретил Министерству юстиции менять данные в документах партии СДПК.

Позже председатель СДПК, депутат Асель Кодуранова заявила, что они будут обращаться в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР для дачи правовой оценки действиям этого судьи, которая приняла такое решение.


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URL: https://www.vb.kg/378965
Теги:
Верховный суд, суд, Асель Кодуранова, конфликт, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, Министерство юстиции, СДПК
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