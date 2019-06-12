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Президент Монголии возложил цветы к мемориалу жертв 1916 года

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- Екатерина Улитина
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В рамках официального визита президента Монголии Халтмаагийн Баттулги состоялась церемония официальной встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Церемония состоялась в Государственной резиденции "Ала-Арча". Под мраморным шатром "Ак-Кеме" были вывешены государственные флаги Кыргызстана и Монголии, выстроен Почетный караул.

Главы государств совершили обход роты Почетного караула и представили членов официальных делегаций. После этого президенты направились на встречу в расширенном составе.

По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, Халтмаагийн Баттулга встретился с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Вместе они посетили историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит", где глава Монголии возложил венок к мемориалу погибших в ходе трагических событий 1916 года.

Сегодня Халтмаагийн Баттулга примет участие в открытии посольства Монголии в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/378970
Теги:
визит, Монголия, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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