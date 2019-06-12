Топчубек Тургуналиев возглавил Национальную академию Манаса и Айтматова

Президентом Национальной академии Манаса и Айтматова назначен известный политик Топчубек Тургуналиев, являющийся инициатором создания данной академии. Об этом редакции VB.KG сообщил сам политик..

По его словам, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев еще 3 июня подписал соответствующее распоряжение.

Сам Тургуналиев заявил, что уже завтра примет на баланс Национальной академии Манаса и Айтматова здание по адресу Раззакова, 8, где ранее была библиотека первого президента КР Аскара Акаева.

"В этом здании абсолютно пусто. Поэтому я должен немедленно обратиться к премьер-министру с тем, чтобы правительство выделило нам большую сумму на приобретение оборудования, особенно компьютерной техники", - сказал он.

Напомним, Указ о создании Национальной академии Манаса и Чингиза Айтматова президент Сооронбай Жээнбеков подписал 31 января 2019 года.

На должность президента указанной академии выдвигались кандидатуры ученого и манасчи Талантаалы Бакчиева, директора института Академии наук Абдылдажана Акматалиева и общественного деятеля Осмонакуна Ибраимова.