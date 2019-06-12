Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Топчубек Тургуналиев возглавил Национальную академию Манаса и Айтматова

326  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президентом Национальной академии Манаса и Айтматова назначен известный политик Топчубек Тургуналиев, являющийся инициатором создания данной академии. Об этом редакции VB.KG сообщил сам политик..

По его словам, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев еще 3 июня подписал соответствующее распоряжение.

Сам Тургуналиев заявил, что уже завтра примет на баланс Национальной академии Манаса и Айтматова здание по адресу Раззакова, 8, где ранее была библиотека первого президента КР Аскара Акаева.

"В этом здании абсолютно пусто. Поэтому я должен немедленно обратиться к премьер-министру с тем, чтобы правительство выделило нам большую сумму на приобретение оборудования, особенно компьютерной техники", - сказал он.

Напомним, Указ о создании Национальной академии Манаса и Чингиза Айтматова президент Сооронбай Жээнбеков подписал 31 января 2019 года.

На должность президента указанной академии выдвигались кандидатуры ученого и манасчи Талантаалы Бакчиева, директора института Академии наук Абдылдажана Акматалиева и общественного деятеля Осмонакуна Ибраимова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378976
Теги:
Манас, Академия наук, Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков, Топчубек Тургуналиев, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  