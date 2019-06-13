Зеленый остался доволен докладом Аскара Акаева

Академик и бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев на заседании президиума российской академии наук выступил 11 июня с научным докладом на тему "Математическое моделирование мировой динамики в эпоху цифровой экономики" . Об этом сообщается на сайте "Научная Россия".

По данным портала, 11 июня в президентском зале РАН прошло большое заседание Президиума РАН, на котором рассматривалась актуальная тема: "Математическое моделирование экономики России".

Целью рассмотрения было выявить насколько математические модели, разработанные российскими учеными, позволяют реализовать стратегию экономического прорыва для России с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта, - сообщает научное издание.

Между тем, очевидцы этого мероприятия рассказали VB.KG, что наибольший интерес вызвал доклад академика Аскара Акаева, который был подготовлен совместно с ректором МГУ им М.В. Ломоносова - академиком Виктором Садовничим.

- Выдающийся астрофизик, академик Зеленый воспринял этот доклад с возгласом "Наконец-то, глоток свежего воздуха". Президент РАН академик Сергеев высоко оценил доклад и поздравил авторов с блестящими результатами, - рассказали они.