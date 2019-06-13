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Зеленый остался доволен докладом Аскара Акаева

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- Бакыт Стамов
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Академик и бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев на заседании президиума российской академии наук выступил 11 июня с научным докладом на тему "Математическое моделирование мировой динамики в эпоху цифровой экономики" . Об этом сообщается на сайте "Научная Россия".

По данным портала, 11 июня в президентском зале РАН прошло большое заседание Президиума РАН, на котором рассматривалась актуальная тема: "Математическое моделирование экономики России".

Целью рассмотрения было выявить насколько математические модели, разработанные российскими учеными, позволяют реализовать стратегию экономического прорыва для России с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта, - сообщает научное издание.

Между тем, очевидцы этого мероприятия рассказали VB.KG, что наибольший интерес вызвал доклад академика Аскара Акаева, который был подготовлен совместно с ректором МГУ им М.В. Ломоносова - академиком Виктором Садовничим.

- Выдающийся астрофизик, академик Зеленый воспринял этот доклад с возгласом "Наконец-то, глоток свежего воздуха". Президент РАН академик Сергеев высоко оценил доклад и поздравил авторов с блестящими результатами, - рассказали они.


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URL: https://www.vb.kg/378986
Теги:
Аскар Акаев, наука, Россия, Москва, Кыргызстан, Академия наук
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Комментарии
Гражданин
13.06.2019, 09:08

Если россияне послушают этого казнокрада то экономике россии конец и россия развалится быстрее если лысый что то посоветовал им. Советы лвсого хуже экономические санкции сша)))

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Гражданин
13.06.2019, 10:12

Нам это не обязательно знать, что он собрался там моделировать с российской экономикой его туда всеравно на пушечный выстрел не подпустят т.к. там своих жуликов хватает.

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Гражданин
13.06.2019, 10:40

Гражданин

Нам это не обязательно знать, что он собрался там моделировать с российской экономикой его туда всеравно на пушечный выстрел не подпустят т.к. там своих жуликов хватает.

клон неполноценный твоего любимчик акаев так посадил нашу экономику в дерьмо что наша страна до сих пор не может выйти из этого. И твой кумир акаев такой ж жулик которых вообще никуда нельзя подпускать вместе с тобой. Где бы он не находился там всегда будет кража , разруха и развалюха

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Уран
13.06.2019, 11:22

Наш пострел и там поспел

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патриот
13.06.2019, 11:47

Гражданин

Если россияне послушают этого казнокрада то экономике россии конец и россия развалится быстрее если лысый что то посоветовал им. Советы лвсого хуже экономические санкции сша)))

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?????
13.06.2019, 13:11

Зелёный ?!

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