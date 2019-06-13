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Стало известно, что может стать мировым брендом Кыргызстана

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- Бакыт Стамов
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Национальная академия Манаса и Айтматова прежде всего будет заниматься продвижением эпоса "Манас" в мировое пространство. Об этом редакции VB.KG рассказал президент научного учреждения Топчубек Тургуналиев.

По его словам, власти Кыргызстана поняли, наконец, что может стать брендом Кыргызстана.

- Наша основная цель превратить в мировой бренд нашу величайшуую эпопею. Мы все вместе должны поднять его на мировой уровень. Ведь он больше эпосов Гомера вместе взятых в 20 раз. И это мы говорим только про один вариант Саякбая Каралаева. Поэтому новые власти Кыргызстана поняли, что мы не можем гордиться только изготовлением тысячекилограммовых блюд. Все это быстро забывается, но по настоящему мировым брендом может только стать духовное наследие, - сказал глава академии.

Эпос "Манас", продолжил собеседник редакции, должен быть переведен на все языки мира.

- На основе эпоса будут сниматься фильмы, в том числе и анимационные. То есть мы будем использовать все существующие ресурсы для продвижения нашего эпоса, - добавил Топчубек Тургуналиевич.


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URL: https://www.vb.kg/378988
Теги:
литература, Кыргызстан, Манас, Академия наук, Топчубек Тургуналиев
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Комментарии
Гражданин
13.06.2019, 10:48

Короче будут требовать огромные деньги с бюджета играя на патриотических чувстах народа ( типо мы дети манаса супер сощные. Хотя то что 1,5 миллиона этих детей работают заграницей им на это наплевать) и потом эти деньги чудесным образом будут пропадать непонятно на что.

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