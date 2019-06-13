Чиновник, подозреваемый в коррупции, вновь получил должность в Минздраве

Экс-директор Департамента лекарственного обеспечения при Минздраве, которого уволили с должности в 2016 году из-за подозрений в коррупции, вновь вернулся на руководящую должность в структуру Минздрава. Теперь он руководит Кыргызским государственным институтом переподготовки и повышения квалификации врачей. Об этом сегодня, 13 июня, на заседании Жогорку Кенеша сообщили депутат Аида Исмаилова.

- Я считаю, Курманов абсолютно противопоказан для руководства Институтом переподготовки врачей. Особенно в условиях объявленной оптимизации кадров, когда в ускоренном режиме врачи проходят переобучение. Наперекор мнению профессиональных врачей и мнению горожан, насильственным путем ввели смешанный прием в поликлиниках, то есть один врач принимает и взрослых, и детей, а к ним еще добавили наркоманов, пациентов больных туберкулезом, инфицированных ВИЧ и СПИД, а также психически больных пациентов, - сказала Аида Исмаилова.

Депутат напомнила, что в 2016 году Генеральная прокуратура по итогам проверки в Департаменте лекарственного обеспечения возбудила 12 уголовных дел коррупционной направленности. Общий материальный ущерб причиненный государству оценили более чем в 22 млн сомов. К неутешительным выводам пришла депутатская комиссия, которая изучала работу Департамента. Депутаты выявили многочисленные нарушения. По результатам двух проверок директор Департамента лекарственного обеспечения Рустам Курманов был уволен, а дела переданы для расследования в правоохранительные органы.