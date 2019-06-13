Кыргызстанец спрятался от пограничников в купе проводника вагона

Пограничники контрольно-пропускного пункта "Каинды-железнодорожный" задержали гражданина Кыргызстана за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По данным ведомства, в ходе досмотра вагона поезда № 17, следовавшего по маршруту "Бишкек-Москва", пограничный наряд обнаружил гражданина Кыргызстана С.Б., 1971 г.р., который прятался в купе проводника.

"При выяснении обстоятельств стало известно, что гражданину С.Б. запрещен выезд за пределы Кыргызской Республики постановлением службы судебных исполнителей. После составления всех документов он был задержан и передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР", - сообщает ГПС КР.