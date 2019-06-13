Политолог: Задача депутатов ЖК "додавить" Атамбаева, а не посадить

Задача депутатов Жогорку Кенеша "додавить" экс-президента Алмазбека Атамбаева, заставить замолчать, а не посадить. Такое мнение выразил VB.KG политолог Марс Сариев, комментируя создание депутатской комиссии о лишении неприкосновенности бывшего главы государства.

Эксперт также отметил, что парламентарии нарушили процедуру. Ведь по идее, сначала Генеральная прокуратура должна была возбудить уголовное дело на Атамбаева за преступления, совершенные в бытность его президентом, и только потом потребовалось бы одобрение Жогорку Кенеша для привлечения его к ответственности.

Что касается повода для возбуждения уголовного дела, то их достаточно, считает Марс Сариев. К примеру, то же дело о незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева.

- Арестовать Атамбаева сложно, здесь и геополитический фактор есть. Помните, как отреагировала Россия, когда в Армении был арестован ее экс-президент Роберт Кочарян, ситуации в чем-то схожи. Атамбаев это понимает и поэтому дерзит. Депутатам не нравится именно его поведение. Ключевая фраза Исы Омуркулова на вчерашнем заседании: "хотелось бы, чтобы Атамбаев сидел тихо". Задача в этом. Чтобы экс-президент вышел из политики совсем, ушел в тень. Создав комиссию, его хотят вразумить, так сказать пугают, хотят загнать в рамки, - высказался Марс Осмонкулович.

При этом он уверен, что снятие неприкосновенности парламент доведет до конца. Но в конце концов все закончится компромиссом, говорит политолог.

- Депутаты сужают круг, поле для политических маневров для Атамбаева. Они делают так, чтобы у него не было выхода: либо он садится, либо бежит из страны, либо молчит. Он же, по всей вероятности, согласится на последнее. За это на него не возбуждают уголовные дела, а папку с накопанным компроматом прячут в сейф. Но соратникам же его достанется по полной, - заключил Сариев.

Напомним, накануне с утра на заседании Жогорку Кенеша депутаты раскритиковали выступление экс-президента Алмазбека Атамбаева в ходе митинга 8 июня. А уже к обеду была создана депутатская комиссия о лишении неприкосновенности бывшего главы государства, что, по недавно принятому закону, возможно с одобрения двух третей всего парламента.