В Кыргызстане осужденные женщины организовали показ мод

В исправительной женской колонии №2 ГСИН КР отметили День работника легкой промышленности. Осуждённые женщины организовали гала-концерт и дефиле модной одежды, производимых на фабрике. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы исполнения наказаний Кыргызстана.

По данным госслужбы, в ИК-2, расположенной в селе Степное Аламединского района, имеется швейная фабрика, на которой работают более 100 осужденных женщин.

"12 июня в учреждении состоялись торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню работников лёгкой промышленности. В них приняли участие заместитель председателя ГСИН КР Аскат Эгембердиев и начальник Главного штаба ГСИН КР Абдиш Коомбаев. Руководству ГСИН продемонстрировали организованный силами осужденых женщиш гала-концерт и показ мод. Заключенные в образе манекенщиц показали изготовленные ими свадебные, классические и вечерние платья, модные платья "Весна-лето-2019", а также одежду, изготовленную по госзаказу: бушлаты, халаты, школьную и военную форму, шапки, ушанки, матрацы, варежки и многое, многое другое. По итогам мероприятия около 90 женщин поощрены грамотами, подарками и денежными премиями", - сообщает ГСИН.