Премьер-министр Индии прибыл в Кыргызстан

Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди сегодня, 13 июня, прибыл в Кыргызскую Республику с официальным визитом.
В международном аэропорту "Манас" Премьер-министра Индии встретил вице-премьер-министр Кыргызской Республики Замирбек Аскаров.
Глава правительства Индии примет участие в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества.
В рамках официального визита Нарендра Моди встретится с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.
По итогам встречи глав двух государств ожидается подписание ряда двусторонних документов