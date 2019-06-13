Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Премьер-министр Индии прибыл в Кыргызстан

133  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди сегодня, 13 июня, прибыл в Кыргызскую Республику с официальным визитом.

В международном аэропорту "Манас" Премьер-министра Индии встретил вице-премьер-министр Кыргызской Республики Замирбек Аскаров.

Глава правительства Индии примет участие в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества.

В рамках официального визита Нарендра Моди встретится с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.

По итогам встречи глав двух государств ожидается подписание ряда двусторонних документов


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379013
Теги:
визит, Индия, правительство, Кыргызстан, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  