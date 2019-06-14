Развитие малого и среднего бизнеса - приоритетная задача нашей страны

2019 год в нашей стране объявлен Годом развития регионов. Помощь малому и среднему бизнесу - приоритетная задача для Кыргызстана. Как помогают предпринимателям справляться с этой задачей коммерческие банки, мы узнали у заместителя председателя правления ОАО "Халык Банк Кыргызстан" ИМАНОВА Манаса Кожокановича.

- Манас Кожоканович, вопрос на злобу дня: Кыргызстан имеет большой потенциал в агросекторе, что конкретно предлагает "Халык Банк", чтобы поддержать фермеров?

- В рамках поддержки агросектора наш банк на протяжении нескольких лет принимает участие в государственной программе "Финансирование сельского хозяйства". Приоритетным направлением этой программы является доступность финансирования населения для своевременного проведения весенне–полевых работ в области растениеводства, садоводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции. Учитывая успешный опыт освоения ресурсов предыдущего периода, в этом году Министерство финансов КР увеличило сумму к размещению для ОАО "Халык Банк Кыргызстан". Поэтому у фермеров есть возможность получить агрокредиты на выгодных условиях: на переработку сельскохозяйственной продукции - от 6% годовых, на садоводство и закуп племенного скота - от 8% годовых, на животноводство и растениеводство - от 10% годовых.

Эффективная процентная ставка - от 6,16 % годовых, в зависимости от выбранной программы.

Стоит подчеркнуть, что в рамках условий данной программы не предусмотрены никакие виды дополнительных комиссионных сборов.

- Агробизнес специфичен, все зависит от сезона… Есть ли какие–либо послабления для фермеров в плане графика погашения?

- Конечно! Мы понимаем, в сельском хозяйстве сезонный фактор играет значимую роль. Поэтому банк предоставляет фермерам гибкие графики погашения агрокредитов с учетом сезонности и специфики конкретного бизнеса. Также немаловажный момент - это досрочное погашение кредита в любой момент.

- А если, к примеру, предприниматели берут кредит в рамках обсуждаемой программы, но используют не для развития животноводства или растениеводства, а на совершенно другие цели?

- Так как программа предусматривает возможность кредитования и развитие исключительно агросектора, а также поддерживается нашим государством, то деньги ни в коем случае нельзя направлять на иные, отличные от программы цели. Банк в обязательном порядке требует подтверждения целевого использования кредитных средств. Обязательно выезжаем на место бизнеса. Мы должны быть на сто процентов уверены, что кредитные средства используются по назначению.

- Хорошо, с агрокредитами ситуация ясна. А как обстоят дела с женским предпринимательством? Ни для кого не секрет, что в нашей стране в бизнесе заняты женщины, которые на своих плечах тянут не только семьи, но и малые предприятия. Принимаются ли какие–то стимулирующие меры, чтобы поддержать женское предпринимательство?

- Еще несколько десятков лет назад роль женщины в обществе была довольно ограничена. Женщины работали, трудились, но основной их задачей считалась работа на благо семьи, то есть домашний быт. Сейчас современные женщины более амбициозные и волевые. Женщины все чаще рассматривают предпринимательство не только как источник дохода, но и как способ самовыражения, самоутверждения в обществе.

Также количество компаний, возглавляемых женщинами, ежегодно растет не только у нас в стране, но и по всему миру. Согласно статистике, более 25 процентов новых бизнес–структур во всем мире создаются женщинами. Четверть всех фирм во Франции и Великобритании, третью часть всех фирм Германии возглавляют женщины. В Японии этот показатель составляет 23%, в США - 38%, в России - 35%. Поэтому программы поддержки женского бизнеса во всем мире являются значимыми, и наш банк не исключение.

В рамках развития женского предпринимательства в нашей стране в марте текущего года "Халык Банк Кыргызстан" совместно с проектом USAID "Конкурентное предприятие" подписали Соглашение по внедрению кредитной линии, нацеленной на поддержку и развитие женского предпринимательства. И я считаю, это очень своевременное и верное решение. В рамках данной программы нет никаких отраслевых или географических ограничений. Кредиты можно получить для любого направления бизнеса, в любом регионе страны, главное условие - должна быть женщина–предприниматель с долей собственности бизнеса не менее 50%.

Мы предлагаем кредиты на развитие женского предпринимательства от 16% годовых в национальной валюте (эффективная процентная ставка - от 17,27%) на срок до 5 лет. При этом следует особо отметить, что отсутствуют различного рода комиссии за выдачу кредита. В том числе за досрочное погашение в любой момент действия кредита.

- Скажите, а если предприниматель не может обеспечить залог в полной мере, как быть в этом случае?

- Банк достаточно гибко реагирует на залоговую составляющую. В первую очередь нам важно понимать, если клиент имеет стабильный бизнес и у него есть цели для дальнейшего развития, мы можем скомбинировать недостающую часть залога товаром в обороте, оборудованием, транспортом, техникой и т.д.

А если всех предоставленных залогов все равно недостаточно для обеспечения кредита, то мы можем предложить нашим клиентам воспользоваться услугами Гарантийного фонда, который помогает получить финансовые ресурсы при недостатке залогового имущества. Иными словами, на недостающую сумму обеспечения Гарантийный фонд предоставляет банку гарантию (поручительство) за клиента. Конечно, эта услуга платная и будет стоить для клиентов отдельных денежных средств согласно тарифам Гарантийного фонда. "Халык Банк Кыргызстан" при поддержке Гарантийного фонда профинансировал уже более 100 проектов, это еще раз говорит о нашей гибкости в принятии решений в части залогов.

-Манас Кожоканович, мы с вами поговорили про достаточно крупных бизнесменов. А могут ли у вас получить кредиты мелкие предприниматели и на каких условиях?

- Для поддержки мелких предпринимателей мы готовы предложить нашим клиентам микро кредиты по программе "Экспресс". В данном случае, сумма кредита будет до 250 000 сомов, срок до 2-х лет. Залог - личное имущество, товары в обороте, оборудование либо автотранспорт. Время рассмотрения заявки минимальное - не более одного, двух дней.

А вот предпринимателям, которые заняты в производственной сфере, мы предлагаем кредиты по линии Российско–Кыргызского фонда развития (РКФР). Этот фонд нацелен на модернизацию и развитие экономики КР. Главный упор сделан на развитие отраслей экономики, которые могут создать максимальное количество рабочих мест и обеспечить конкурентоспособность наших предприятий, а соответственно - и экономики в целом. Основные цели программы кредитования - обновление, расширение и модернизация основных средств по следующим отраслям: агропромышленный комплекс, швейная и текстильная промышленность, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность, транспорт и развитие инфраструктуры (включая туризм, медицину и образование). Также прочие долгосрочные инвестиции производственной направленности. На эти цели в нашем банке можно получить кредиты от 5% годовых в долларах США (эффективная процентная ставка - от 5,11%) и от 10% годовых в национальной валюте (эффективная процентная ставка - от 10,46%) сроком до 5 лет. При этом условиями РКФР предусмотрена возможность получения льготного периода по оплате основного долга сроком до 12 месяцев.

- Ваш банк активно сотрудничает с автосалонами и создал программу автокредитования. Что можете предложить в данном ключе представителям бизнеса?

- Мы разработали и внедрили программу автокредитования под названием "Бизнес–авто" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Программа направлена на стимулирование и обновление автопарка и спецтехники. Мы сотрудничаем с крупнейшими автосалонами страны по продаже как легковой, так и специализированной строительной техники, что позволяет предложить нашим клиентам разнообразный модельный ряд. Для приобретения автотранспортного средства клиенту необходимо обеспечить собственное участие в размере не менее 30% от стоимости авто либо спецтехники. Процентные ставки в долларах США - от 12% годовых (эффективная процентная ставка - от 14,17%) и в национальной валюте - от 17% годовых (эффективная процентная ставка - от 20,01%). В случае если у клиента нет собственного взноса, в залог принимается имеющаяся недвижимость коммерческого/некоммерческого назначения.

- Посоветуйте, что делать, если у человека уже есть бизнес–кредит в другом банке и может ли он обратиться в ваш банк, чтобы закрыть текущий кредит?

- Да, на банковском языке это называется "рефинансирование кредита". Так, кто–то взял кредит в долларах, а хочет выплачивать в сомах или его текущая ставка выше. Мы можем рассмотреть возможность выдачи кредита на выгодных для клиента условиях - посредством закрытия текущего кредита в другом банке. Например, с более низкой процентной ставкой или же более длительным сроком кредита, также можем предоставить возможность получения льготного периода или индивидуального графика погашения кредита, предложить ему несколько решений по различным программам кредитования, которые могут лучше подходить специфике ведения бизнеса клиента.

- Есть ли какие–либо универсальные советы предпринимателям, желающим увеличить свой оборот и в целом развить бизнес?

- Каждый предприниматель равен в условиях развития своего предприятия. Но у каждого бизнеса есть своя "угроза" и своя "возможность". И я считаю, что бизнесмену важно знать эту специфику, что позволит ему быть гибким и взвешенным в принятии решений, поможет активно развиваться и в нужный для бизнеса момент сманеврировать и принять верное решение.

Главный совет - тщательно взвесить все "за" и "против" при получении кредита. Вы должны четко и ясно представлять цель, ожидаемый результат и просчитать всевозможные риски.

- Что пожелаете нашим читателям в финале интервью?

- Важно верить в себя и свои силы! У нас есть клиенты, которые начинали с маленькой точки на рынке, а сейчас у них огромные магазины. Они преумножили не только оборот в бизнесе и доход своей семьи, но и увеличили налоговые отчисления в бюджет нашей страны. Честно скажу, я восхищаюсь такими людьми, которые не ждали помощи ни от кого, которые повысили свой уровень жизни и изо дня в день работают не только на благо своей семьи, но и на благо нашего государства. Это и есть, на мой взгляд, настоящий патриотизм!

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