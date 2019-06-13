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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан

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- Бакыт Стамов
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев сегодня, 13 июня, прибыл в Кыргызскую Республику для участия в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В международном аэропорту "Манас" Президента Казахстана встретил Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, 9 июня в соседней республике прошли выборы президента Казахстана. На выборах участвовали 7 кандидатов, победителем был признан Касым-Жомарт Токаев. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 70% участников выборов.


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URL: https://www.vb.kg/379020
Теги:
визит, Казахстан, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, ШОС
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