Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев сегодня, 13 июня, прибыл в Кыргызскую Республику для участия в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В международном аэропорту "Манас" Президента Казахстана встретил Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, 9 июня в соседней республике прошли выборы президента Казахстана. На выборах участвовали 7 кандидатов, победителем был признан Касым-Жомарт Токаев. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 70% участников выборов.