Чего ждать от саммита ШОС в Бишкеке?

Одно из важнейших геополитических событий, за которым будет следить весь мир состоится в Бишкеке. О самых интересных и ожидаемых моментах завтрашнего мероприятия рассказали эксперты.

Что такое ШОС?

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В нее входили Китай, Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. В прошлом году на саммите в Циндао к ШОС присоединились Индия и Пакистан. Теперь "шанхайская восьмерка" объединяет под своими флагами более 3 млрд человек, то есть почти половину населения Земного шара. Кроме того, наблюдателями являются Монголия, Иран, Афганистан и Беларусь.

В отличие от НАТО, ШОС не является военным блоком, а занимает промежуточную позицию. С одной стороны, большая часть вопросов, которые обсуждают главы государств на саммитах, касаются безопасности и противодействия терроризму и экстремизму. С другой стороны, основная цель организации – укрепление сотрудничества между странами, что само собой подразумевает развитие экономических и культурных связей.

Дебют Токаева

На мероприятии столь высокого уровня Казахстан впервые будет представлять не Нурсултан Назарбаев. Церемония инаугурации нового президента Касыма-Жомарта Токаева состоялась буквально за два дня перед саммитом. Спешили специально – чтобы, новый глава республики предстал перед коллегами в официальном статусе президента. Политолог Игорь Шестаков в комментарии VB.KG выразил уверенность, что речь нового главы Казахстана заслуживает внимания.

- Завтра Касым-Жомарт Токаев представит новую внешнеполитическую программу Казахстана, Эта республика играет одну из ключевых ролей в ШОС. Это важное событие, и речь президента Казахстана следует внимательно послушать, - говорит Шестаков.

Заклятые враги

В Бишкеке впервые после эскалации конфликта встретятся премьер-министры Индии и Пакистана. В феврале между странами вновь обострился приграничный конфликт, который длится с 40-х годов прошлого века. 14 февраля 2019 года в результате теракта погибли более 40 сотрудников правопорядка Индии. В ответ на это страна нанесла авиаудары по лагерю террористов, взявших на себя ответственность за теракт. Лагерь находился на территории Пакистана, поэтому страна отреагировала ответным авиаударом по территории Индии. Сейчас две ядерные державы находятся в состоянии примирения и Пакистан даже открыл воздушное пространство, чтобы премьер-министр Индии Нарендра Моди смог прилететь в Бишкек. Однако, до полного решения конфликта еще далеко.

- Возможно, ШОС станет диалоговой площадкой для решения длительного конфликта между двумя странами. Если им удастся прийти к компромиссу, это станет историческим решением, которое значительно повысит статус организации. – уверен Игорь Шестаков.

Переделка мирового рынка

Вопросы экономики хотя и входят в круг интересов Шанхайской организации, но никогда раньше не играли столь значительную роль, как на предстоящем саммите в Бишкеке.

- Дело в том, что крупнейшие участники саммита - Китай и Россия фактически находятся в состоянии торговой войны со странами США и Европы. Они попытаются использовать площадку ШОС для выстраивания нового экономического рынка без США. Нужно понять, что прежнего мирового торгового взаимодействия больше не существует, по крайне мере, в том виде в котором он был раньше. – считает Игорь Шестаков.

После истории с Хуавэй (США ввели свои санкции против компании) весь мир ожидает ответа от Китая. Вполне вероятно, что этот ответ прозвучит в Бишкеке.

Роль Кыргызстана

Рядом с такими военными и экономическими гигантами как Россия, Китай и Индия роль Кыргызстана выглядит скромно. Однако, это не значит, что республика не сможет отстоять свои интересы.

- Россия и Китай будут наращивать экономическое сотрудничество, что на руку Кыргызстану. Через территорию страны могут пройти новые торговые маршруты. Вполне вероятно, что из-за сложившейся ситуации наконец решится вопрос строительства железной дороги, которая соединит Кыргызстан и Китай, - заключил Шестаков.

Ложка дегтя

Политолог Марат Казакбаев согласен с коллегой, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заинтересован в реализации инвестиционных проектов и попытается нарастить сотрудничество со странами-партнерами. В первую очередь переговоры будут касаться создания транспортных и логистических коридоров.

- Проблема ШОС, как и ОДКБ – то, что многие решения существуют только на бумаге. Их реализация затягивается на годы. Например, о Банке ШОС говорят давно, как и железной дороге между Китаем и Кыргызстаном, - прокомментировал Марат Казакбаев.

Между тем, эксперт считает, что у Кыргызстана есть реальный шанс провести успешные переговоры с лидерами государств, которые прибудут на саммит и вывести международные отношения на качественно новый уровень.