Алмазбека Атамбаева лишают неприкосновенности. В ЖК создана комиссия

В Жогорку Кенеше создали комиссию по лишению экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева статуса неприкосновенности и других привилегий. Решение принято на пленарном заседании Парламента.

В состав комиссии вошли 12 депутатов:

Фракция СДПК

1. Евгения Строкова

2. Омурбек Бакиров

3. Кожобек Рыспаев

4. Максатбек Эгембердиев

Фракция "Республика - Ата Журт"

1. Талант Мамытов

2. Бактыбек Раймкулов

3. Жыргалбек Турускулов

Фракции "Онугуу-Прогресс"

1. Алтынбек Жунус уулу

Фракции "Кыргызстан"

1. Канатбек Исаев

2. Алмазбек Токторов

Фракция "Бир Бол"

1. Дуйшон Торокулов

Фракция "Ата Мекен"

1. Каныбек Иманалиев

Комиссия будет работать на протяжение семи дней.

Напомним, накануне, 12 июня, группа из 40 депутатов инициировала создание комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.