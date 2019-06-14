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Снова снег! 15 и 16 июня ожидается неустойчивая погода

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- Бакыт Стамов
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15 июня днем и 16 июня 2019 года в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег. На летних пастбищах, которые расположены в горных районах ожидается переход дождя в снег. В предгорных и горных районах Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской областей и по востоку Иссык-Кульской области осадки интенсивные. В отдельных предгорных и горных районах возможен град. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 17-22 м/с. Небольшое понижение температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

15-16 июня в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в предгорных и в горных районах республики возможны селевые явления.

В этой связи необходимо провести очистку каналов, а также дренажных сетей с привлечением сил и средств местного населения, учреждений, предприятий и организаций (независимо от форм собственности).

В целях недопущения гибели людей и снижения материального ущерба со стороны МЧС КР была издана телефонограмма от 12 июня за №02-34/579-Т, которая доведена до соответствующих служб Гражданской защиты, полномочным представителям Правительства Киргизской Республики в областях и мэрам гг. Бишкек, Ош. Со стороны ЦУКС при МЧС КР разосланы СМС оповещения до населения по средствам сотовых операторов и соответствующая информация доведена до телевизионных каналов для отображения по бегущей строке.


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URL: https://www.vb.kg/379036
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