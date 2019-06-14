Динара Сагинбаева временно отстранена от должности

Фигурант уголовного дела Динара Сагинбаева временно освобождена от должности руководителя Национального госпиталя МЗ КР. Соответствующее постановление накануне вынес суд.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе МВД КР, с ходатайством выступил следователь по делу о незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева.

Министерство здравоохранения обязано исполнить решение суда.

Отметим, 12 июня в Жогорку Кенеше депутат Аида Исмаилова возмутилась тем, что обвиняемая в незаконном освобождении Азиза Батукаева экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева вышла на работу. "Почему на время следствия ее не отстранили от должности? Ведь она может подчищать следы", заявила тогда парламентарий.

Напомним, экс-министра здравоохранения КР Динару Сагинбаеву 14 мая задержали по делу Батукаева. Но уже 26 мая ее отпустили под домашний арест за сотрудничество со следствием. 8 июня она продолжила работать в качестве главы Национального госпиталя МЗ КР.