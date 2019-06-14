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Шестой созыв ЖК запомнится "сопливой историей"?

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- Екатерина Улитина
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Интернет-пользователи начали сбор голосов за роспуск парламента. Петиция была создана накануне, 13 июня.

- У нас в Кыргызстане был "легендарный" парламент. Был "ручной" парламент. Но так много "чимкирика" в Жогорку Кенеше еще никогда не было. Видимо, пришло время народу очистить свою одежду от этого "чимкирика", - написано в тексте петиции.

Под требованиями распустить парламент уже подписались более 400 человек.

Отметим, государственные органы не рассматривают народные инициативы, за которые голосовали через интернет. Аида Касымалиева предлагала придать интернет-петициям юридическую силу, но коллеги ее не поддержали.

Петиция против ЖК возникла в ответ на высказывание депутата Кожобека Рыспаева, в котором он отметил, что парламентарии не "чимкирики", а элита. Так он отреагировал на речь экс-президента Алмазбека Атамбаева, в которой он назвал шестой созыв парламента сопливым (чимкирик).

Депутаты не ограничились заявлениями и уже создали комиссию, чтобы начать процесс лишения Алмазбека Атамбаева неприкосновенности и привлечения его к уголовной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/379038
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Кожобек Рыспаев, отставка, роспуск, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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