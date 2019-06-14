С бизнесменов собирают "налог на телевизор". Законно ли?

Владельца салона красоты Рашида Курбанова попросили оплатить "налог на телевизор". Мужчина разместил гневный пост с жалобой на произвол чиновников в социальных сетях.

Он утверждает, что представители госорганов наведались в его салон красоты и сообщили, что владелец обязан платить за то, что в его заведении висит телевизор.

Как выяснилось, Рашид Курбанов не единственный кыргызстанец, который столкнулся с этим требованием. В Госслужбе интеллектуальной собственности и инноваций VB.KG рассказали, что речь идет не "о налоге на телевизоры", как считают граждане, а о сборе за использование объектов авторского права.

- Кафе, рестораны и гостиницы всегда оплачивали этот сбор. Если в заведении установлен телевизор, магнитофон или другая система воспроизводящая музыку или фильмы, то им начислялась определенная сумма за использование продуктов, которые защищены авторским правом. Недавно в постановление были внесены изменения, теперь этот сбор будут оплачивать владельцы салонов красоты, фитнес центры, торговые центры и так другие общественные заведения, - прокомментировали в пресс-службе Госслужбы интеллектуальной собственности.

При этом, сбор будут начислять даже если телевизор никогда не используется. Сумма сбора зависит от многих факторов и рассчитывается для каждого объекта индивидуально. В пресс-службе Кыргызпатента заверили, что суммы получаются не большими. Тем же салонам красоты придется платить около 1 тысячи сомов в год.

- Все собранные деньги мы перечисляем авторам в качестве вознаграждений, себе ничего не оставляем. Всего у нас зарегистрировано около 3 тысяч авторов, деньги пропорционально распределяются между всеми, - добавили в Госслужбе интеллектуальной собственности.

Отметим, поправки в положение "О минимальных ставках авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав" подписаны 4 марта 2019 года.