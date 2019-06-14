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Путин рассказал о планах создания большого евразийского партнерства

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- Екатерина Улитина
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Президент России Владимир Путин, выступая на саммите ШОС в Бишкек, рассказал о планах сформировать большое Евразийское партнерство. Ключевую роль в дальнейшем интеграционном процессе предназначается Китаю.

- Весьма перспективным считаем сопряжение программ Евразийского экономического союза и китайского проекта "Один пояс - Один путь", с прицелом формирования в дальнейшем, в будущем большого Евразийского партнерства и построения в него созидательного сотрудничества, основанного на принципах международного права, без экономического и политического эгоизма, - сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент России остановился на вопросах Афганистана и Сирии.

- Афганцам необходима помощь в достижении национального примирения и экономического возрождения. Мы всецело поддерживаем план по расширению взаимодействия с Афганистаном в области безопасности, гуманитарного и экономического сотрудничества, - заключил Владимир Путин.


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URL: https://www.vb.kg/379050
Теги:
Владимир Путин, Китай, Россия, ЕАЭС, Кыргызстан, ШОС
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