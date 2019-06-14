Пьяный "старшина Нацгвардии" пугал пистолетом владельцев платной рыбалки

В соцсетях появилось видео, где пьяный мужчина, приехавший на платную рыбалку, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии называется неким Абдрахмановым и на вопрос "Вы наш новый участковый?" отвечает "Да". Хотя сам же предъявляет удостоверение военнослужащего Национальной гвардии на имя Женишбек уулу Тынчтыкбека. В ходе разговора с авторами видео он достает пистолет неизвестной модели, перезаряжает его и, к счастью, убирает.

"Это так нас защищают правоохранительные органы?", слышен вопрос женщины за кадром. "Нам по барабану", заявляет герой ролика.

В Национальной Гвардии КР уже открестились от "сотрудника".

В ведомстве сообщили, что по этому факту была проведена проверка. Установлено, что удостоверение на имя Женишбек уулу Тычтыкбека, состоящего в должности старшины роты в Нацгвардии КР, не зарегистрировано.

- Удостоверение военнослужащего Нацгвардии, которое было представлено гражданам, является поддельным, - заверили в Нацгвардии.

В свою очередь в ГУВД Бишкека сообщили, что мужчина в кадре также не является их сотрудником и его личность уже выясняется.

- В настоящее время Службой криминальной милиции ГУВД Бишкека начаты поисковые и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию данного лица, - отметили в ГУВД столицы.