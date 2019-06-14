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Судья, запретившая Минюсту менять данные СДПК, сестра Каната Исаева?

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- Екатерина Улитина
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О близкой родственной связи депутата Каната Исаева и судьи Первомайского районного суда Бишкека Исаевой К.К. в социальной сети написала депутат Ирина Карамушкина. Редакция VB.KG проверила информацию, которую озвучила народная избранница.

По ее данным, именно Кундус Исаева вынесла решение, согласно которому Министерству юстиции запрещено проводить какие-либо действия с записями партии СДПК в базе данных ведомства.

При этом, сам депутат Канат Исаев входит в рабочую группу, которая рассматривает вопрос о лишении неприкосновенности экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

В распоряжении VB.KG оказался документ, подтверждающий, что решение о партии СДПК действительно вынесла судья Исаева. При этом ее отчество судьи Первомайского районного суда Кундус Исаевой совпадает с отчеством Каната Исаева – Кедейкановна. Оба родились в Чуйской области, но Канат Исаев в селе Кошой, а Кундус Исаева - в поселке Кичи-Кемин.

Сам Канат Исаев не прокомментировал заявление Карамушкиной, попытки связаться с ним лично пока были безуспешными.

Напомним, ранее стало известно, что Первомайский районный суд запретил Минюсту менять данные партии СДПК. Решение принято, чтобы обеспечить судебный процесс, который начался из-за спора о лидере партии.

История началась, когда партия СДПК и ее отколовшаяся ячейка "СДПК без Атамбаева" провели съезды партии с разницей в пару дней. Первые избрали своим лидером Алмазбека Атамбаева, вторые – Сагынбека Абдрахманова. 18 апреля Министерство Юстиции изменило в базе данных имя председателя СДПК и адрес партии. Если верить новой записи лидером социал-демократов стал Абдрахманов, а офис партии переехал из здания "Форум" на бульвар Эркиндик. Сторонники СДПК Атамбаева посчитали эти действия рейдерским захватом партии и написали жалобу в Генпрокуратуру. Сейчас идет расследование. Тем временем Сагынбек Абдрахманов обратился в суд, чтобы признать съезд СДПК Атамбаева незаконным.


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URL: https://www.vb.kg/379053
Теги:
Ирина Карамушкина, Канат Исаев, Министерство юстиции, СДПК, суд, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева
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Комментарии
Читатель Вечерки
14.06.2019, 16:11

Кучка господ, обдурив народ, пропихнули в Конституцию Кыргызстана статьи о партийных выборах. Т.е. в маленьком Кыргызстане люди выбирают партии, а потом уже паханы партий сами кого хотят назначают депутатами. В результате депутатское место можно просто купить - достаточно заплатить главарю партии.

Вот из-за этого и сыр-бор. Никто не хочет от такого корыта отказываться.

Кыргызстан именно из-за так называемых партий находится в полной опе - потому что через партии к власти приходят люди, нацеленные лишь на грабеж Кыргызстана.

Пусть желающие играть в партии играют. Но никаких партийных выборов быть не должно. Каждого депутата надо избирать индивидуально. Народ уже поумнел и уже не будет избирать идиотов, воров и коррупционеров в Жогорку Кенеш. Но пока партии остаются - остается открытой и дорога в Жогорку Кенеш всяким.....

Да посмотрите на этих депутатов. Порядочных и честных - раз-два и обчелся. И то вопрос - как же все-таки эти честные работают рядом с откровенными ворами, купившими корочки ради депутатской неприкосновенности !

Вся власть - народу, а не всяким там партиям, которые в реальности является лишь организованными группировками для грабежа Кыргызстана !

Возьмите Атамбаева - он сам признался в том, что удивился тому, что какой-то чел принес на выборы президента 30 миллионов долларов ! Откуда у чиновника 30 млн. долларов на выборы ? Презик Атамбаев должен был сразу требовать расследования происхождения этих миллионов.

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Жалоба модератору
смит и вессон
14.06.2019, 16:16

опаньки..вот оно что..

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Жалоба модератору
Ян
14.06.2019, 16:26

команда АША уберите свои грязные руки  от Исаева 

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Жалоба модератору
123
14.06.2019, 16:27

Мать моя женщина! Одна партию помогает рейдерить, другой пытается посадить экса. Ну и семейка. Ну и власть! 

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Жалоба модератору
Марат К
14.06.2019, 16:33

Капец! Беспредел "в законе". Самозванцев называют "законно избранными". А интересно,пусть ответят,

все партии и организации можно так "переоформить" или только СДПК можно? А то хотелось бы какую-нибудь фирмочку прибрать...Позор и судам, и МинЮсту!

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Жалоба модератору
Кокуль
14.06.2019, 16:59

Атамбаевге дары болсун!

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Жалоба модератору
Рита Борбукеева
14.06.2019, 17:00

Эн туура кылат Исаевдин карындашы. Атамбаевден өч ала тургандар дагы чыгат.

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Жалоба модератору
32
14.06.2019, 17:22

По КР идет кампания рейдерство, что за правовое государство.

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Жалоба модератору
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