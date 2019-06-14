Судья, запретившая Минюсту менять данные СДПК, сестра Каната Исаева?

Кучка господ, обдурив народ, пропихнули в Конституцию Кыргызстана статьи о партийных выборах. Т.е. в маленьком Кыргызстане люди выбирают партии, а потом уже паханы партий сами кого хотят назначают депутатами. В результате депутатское место можно просто купить - достаточно заплатить главарю партии.
Вот из-за этого и сыр-бор. Никто не хочет от такого корыта отказываться.
Кыргызстан именно из-за так называемых партий находится в полной опе - потому что через партии к власти приходят люди, нацеленные лишь на грабеж Кыргызстана.
Пусть желающие играть в партии играют. Но никаких партийных выборов быть не должно. Каждого депутата надо избирать индивидуально. Народ уже поумнел и уже не будет избирать идиотов, воров и коррупционеров в Жогорку Кенеш. Но пока партии остаются - остается открытой и дорога в Жогорку Кенеш всяким.....
Да посмотрите на этих депутатов. Порядочных и честных - раз-два и обчелся. И то вопрос - как же все-таки эти честные работают рядом с откровенными ворами, купившими корочки ради депутатской неприкосновенности !
Вся власть - народу, а не всяким там партиям, которые в реальности является лишь организованными группировками для грабежа Кыргызстана !
Возьмите Атамбаева - он сам признался в том, что удивился тому, что какой-то чел принес на выборы президента 30 миллионов долларов ! Откуда у чиновника 30 млн. долларов на выборы ? Презик Атамбаев должен был сразу требовать расследования происхождения этих миллионов.