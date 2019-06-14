Судья, запретившая Минюсту менять данные СДПК, сестра Каната Исаева?

О близкой родственной связи депутата Каната Исаева и судьи Первомайского районного суда Бишкека Исаевой К.К. в социальной сети написала депутат Ирина Карамушкина. Редакция VB.KG проверила информацию, которую озвучила народная избранница.

По ее данным, именно Кундус Исаева вынесла решение, согласно которому Министерству юстиции запрещено проводить какие-либо действия с записями партии СДПК в базе данных ведомства.

При этом, сам депутат Канат Исаев входит в рабочую группу, которая рассматривает вопрос о лишении неприкосновенности экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

В распоряжении VB.KG оказался документ, подтверждающий, что решение о партии СДПК действительно вынесла судья Исаева. При этом ее отчество судьи Первомайского районного суда Кундус Исаевой совпадает с отчеством Каната Исаева – Кедейкановна. Оба родились в Чуйской области, но Канат Исаев в селе Кошой, а Кундус Исаева - в поселке Кичи-Кемин.

Сам Канат Исаев не прокомментировал заявление Карамушкиной, попытки связаться с ним лично пока были безуспешными.

Напомним, ранее стало известно, что Первомайский районный суд запретил Минюсту менять данные партии СДПК. Решение принято, чтобы обеспечить судебный процесс, который начался из-за спора о лидере партии.

История началась, когда партия СДПК и ее отколовшаяся ячейка "СДПК без Атамбаева" провели съезды партии с разницей в пару дней. Первые избрали своим лидером Алмазбека Атамбаева, вторые – Сагынбека Абдрахманова. 18 апреля Министерство Юстиции изменило в базе данных имя председателя СДПК и адрес партии. Если верить новой записи лидером социал-демократов стал Абдрахманов, а офис партии переехал из здания "Форум" на бульвар Эркиндик. Сторонники СДПК Атамбаева посчитали эти действия рейдерским захватом партии и написали жалобу в Генпрокуратуру. Сейчас идет расследование. Тем временем Сагынбек Абдрахманов обратился в суд, чтобы признать съезд СДПК Атамбаева незаконным.