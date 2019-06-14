Герой скандального ролика, "старшина Нацгвардии" явился в милицию сам

Герой скандального ролика, размахивавший пистолетом перед гражданами, нашелся. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

После сообщения о начатых поисковых и оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданина, предъявившего служебное удостоверение военнослужащего Нацгвардии на имя Женишбек уулу Тынчтыкбек и показал пистолет неизвестной модели, сегодня примерно в 15:30 часов в милицию добровольно явился гражданин Ж.Т. 1991 года рождения. Он пояснил, что является тем самым мужчиной на видео, которого разыскивает милиция.

Ж.Т. рассказал, что в тот вечер, 13 июня, примерно в 22:00 часов возле Ала-Арчинского водохранилища Аламудунского района, он действительно был в нетрезвом состоянии. Там к нему пристали неизвестные - четверо мужчин и женщина, при виде которых он испугался и показал служебное удостоверение военнослужащего, а также подтвердил на задаваемый вопрос, что он участковый. Пистолет, со слов Ж.Т., который он показал, чтобы от него "отстали приставшие к нему неизвестные лица", был игрушечный.

Мужчина указал, что никогда не работал в органах внутренних дел, и просит прощения, что ему пришлось представиться участковым.

Вместе с тем, Ж.Т. подтвердил, что он проходил действительную военную службу в Национальной гвардии в период с 2016 по 2017 годы. Служебное удостоверение при увольнении не сдал, срок действия удостоверения окончен 31 декабря 2018 года.

В настоящее время органами внутренних дел города Бишкек проводятся соответствующие дополнительные мероприятия по установлению всех обстоятельств по этому факту.