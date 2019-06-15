Турсунбек Акун требует с Атамбаева 100 тысяч сомов

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун подал иск в Октябрьский районный суд Бишкека на экс-президента Алмазбека Атамбаева. В качестве моральной компенсации он требует заплатить епму 100 тысяч сомов. Об этом VB.KG сообщил сам бывший акыйкатчы.

По его словам, Алмазбек Атамбаев на митинге 8 июня во всеуслышание заявил, что он якобы за освобождение кримавторитета Батукаева взял взятку.

- Он должен ответить за свои слова. Как я уже говорил, 100 тысяч сомов – символическая сумма. Я эти деньги направлю на благотворительность, - пояснил Турсунбек Акун.

Напомним, в конце прошлой недели экс-президент Алмазбек Атамбаев на митинге у здания "Форум-Медиа" прокомментировал уголовное дело по факту освобождения кримавторитета Азиза Батукаева.

"Сейчас идет раскачка по Батукаеву. Неужели кто-то думает, что Атамбаев мог взять у него деньги, чтобы выпустить его? Атамбаев сам всем давал деньги. И чтобы выбить показания сажают Атаханова, Салянову, Рысалиева. Салянову вы знаете. Она меня уже несколько лет мочит, но я уверен, что она абсолютно… Кто-то деньги заработал, начиная с Турсунбека Акуна, но не Салянова. Я ее все-таки знаю, у нее муж в семье зарабатывал", - сказал экс-глава государства.