Жээнбеков: Урановые хвостохранилища - опасное наследие бывшего СССР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 июня, принял участие в работе Пятого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Душанбе, Таджикистан.

Глава государства в своем выступлении отметил, что причины, по которым было созвано Совещание, по-прежнему остаются актуальными для Центральной Азии и происходящие в азиатском регионе процессы диктуют необходимость объединения усилий для поиска эффективных ответов на вызовы и угрозы.

"Кыргызская Республика решительно осуждает терроризм и экстремизм во всех его формах и проявлениях. Будучи активным участником борьбы с экстремизмом и терроризмом, мы приняли соответствующую Государственную программу. Нами определен четкий алгоритм совместных действий государственных органов и всего общества для противодействия экстремизму и терроризму", - сказал президент.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что еще одним важным вопросом регионального характера являются урановые хвостохранилища. Это опасное наследие бывшего СССР. Для решения данной проблемы Кыргызстан в 2018 году организовал ряд мероприятий на различных международных площадках.

"Принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по предотвращению радиационной угрозы в Центральной Азии, которая была инициирована Кыргызстаном. В этом контексте мы рассчитываем на дальнейшее взаимодействие в области охраны окружающей среды в двустороннем и многостороннем форматах. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность нашим союзникам России, Казахстану и зарубежным партнерам, которые оказывают нам весомую поддержку в решении проблемы урановых хвостохранилищ", - отметил Глава государства.

В заключение Президент Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность, что роль и значение этой Организации будет увеличиваться и крепнуть, а ее актуальность - только возрастать.