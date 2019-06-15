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Аиду Салянову перевели в больницу

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- Бакыт Стамов
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Экс-генпрокурора Аиду Салянову перевели из СИЗО-1 в Национальный кардиологический центр. Об этом редакции VB.KG подтвердили в ГСИН.

По данным ведомства, бывшего генпрокурора положили в Национальный центр кардиологии на обследование. Такое решение было принято консилиумом врачей.

"15 июня 2019 года А.Саляновой проведено обследование консилиумом врачей в составе: заместителя директора по клинической работе Ж.Иманакуновой, заведующей отделением ХСН, профессора А.Норузбаевой, завотделением пульмонологии, профессора Т.Сооронбаева, клинического руководителя Б.Эркебулановой, и.о. завотделением ОИМ, к.м.н. В.Звенцовой.

Врачами А.Саляновой поставлен предварительный диагноз: "Повторная ревматическая лихорадка. Кардит. Стеноз левого А-Vотверстия. Недостаточность митрального клапана 1 степени. Недостаточность вертикального клапана 1 степени. Органическая недостаточность трехстворчатого клапана 2 степени. Перикардит. Вторичная легочная артериальная гипертензия. Сердечная астма. Полиартралгия. Острый обструктивный бронхит, постинфекционный, связанный с ОРВИ, затяжное течение. Хронический гастрит в стадии неполной ремиссии.".

В связи с учетом выраженных клинических проявлений повторной ревматической лихорадки, вовлечением в ревматический процесс дополнительно аортального и трехстворчатого клапанов по сравнению с предыдущими исследованиями консилиумом врачей рекомендовано стационарное лечение.

После этого А.Салянова госпитализирована в Наццентр кардиологии и терапии", сообщила ГСИН.

Напомним, Салянова была задержана по делу о незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Первомайский суд ранее постановил арестовать ее и поместить в СИЗО-1 до 26 июня.

Экс-генпрокурор Аида Салянова в заключении пожаловалась на боль в сердце (у Саляновой порок сердца). Приехавшая в ИВС кардиобригада "Скорой" отклонений не обнаружила, диагностировав лишь межреберную невралгию. Позже Аида Салянова попросила пройти полное обследование сердце.


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URL: https://www.vb.kg/379069
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