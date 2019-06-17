Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке чиновник Октябрьского акимиата пойман на взятке

1621  5
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При получении взятки с поличным задержан сотрудник Октябрьской райадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба Финпола КР.

6 июня в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями с заявлением обратился индивидуальный предприниматель гражданин "М.А." о принятии мер в отношении должностных лиц Октябрьской районной администрации мэрии Бишкека. Которые, с его слов, с марта текущего года, злоупотребляя своим служебным положением, на систематической основе (каждый месяц) вымогают денежные средства за разрешение ведения бизнеса (торговли) в местах общего пользования на территории одного из торгово-рыночных комплексов столицы.

Указанное заявление зарегистрировано в Едином реестре преступлении и проступков (ЕРПП) по статье 326 ч.1 (вымогательство взятки) УК КР.

10 июня в ходе проведения соответствующих мероприятий сотрудниками ГСБЭП при ПКР в здании Октябрьской районной администрации в своем рабочем кабинете при получении денежных средств в сумме 14 тысяч сомов с поличным задержан заведующий сектором торговли отдела экономики и финансов Октябрьского района гражданин "М.М.".

Установлено, что должностные лица, пользуясь своим служебным положением на регулярной основе вымогали денежные средства с предпринимателей осуществляющих торговлю. При этом, как стало известно, ежемесячно собирали с представителей бизнеса более 100 тысяч сомов.

По итогам принятых мер по подозрению в совершении преступления задержанный со взяткой водворен в СИЗО №1 города Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379074
Теги:
бизнес, торговля, задержание, Октябрьский район, ГСБЭП, взятка, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Тунгуч
17.06.2019, 10:43

Ортосай стал чище...

0
Цитировать
Жалоба модератору
Кандидат на освободивщуюся должность.
17.06.2019, 10:55

А где паспортные данные, написали скупые буквы мм и все или его будут после расследования в должности восстанавливать или на повышение пойдет?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Сама
17.06.2019, 13:35

Да в любой аккимииат и в любой айыл окмоту езжайте там коррупционеров можно мусоровозкой тоннами вывозить.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нина Горобец
17.06.2019, 15:05

Надо срочно ужесточать законодательство иначе никогда не избавится от этого потока потому и берут взятки что закон мягкий и никого не боятся

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бора
17.06.2019, 15:15

Правительство вы займитесь всеми айыл окмоту, там вообще беспредел, там вообще отдельные от государства Боги сидят , чё хотят то и творят, взятки лопатами гребут, бюджет распиливают бензопилой.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  