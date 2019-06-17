В Бишкеке чиновник Октябрьского акимиата пойман на взятке

При получении взятки с поличным задержан сотрудник Октябрьской райадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба Финпола КР.

6 июня в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями с заявлением обратился индивидуальный предприниматель гражданин "М.А." о принятии мер в отношении должностных лиц Октябрьской районной администрации мэрии Бишкека. Которые, с его слов, с марта текущего года, злоупотребляя своим служебным положением, на систематической основе (каждый месяц) вымогают денежные средства за разрешение ведения бизнеса (торговли) в местах общего пользования на территории одного из торгово-рыночных комплексов столицы.

Указанное заявление зарегистрировано в Едином реестре преступлении и проступков (ЕРПП) по статье 326 ч.1 (вымогательство взятки) УК КР.

10 июня в ходе проведения соответствующих мероприятий сотрудниками ГСБЭП при ПКР в здании Октябрьской районной администрации в своем рабочем кабинете при получении денежных средств в сумме 14 тысяч сомов с поличным задержан заведующий сектором торговли отдела экономики и финансов Октябрьского района гражданин "М.М.".

Установлено, что должностные лица, пользуясь своим служебным положением на регулярной основе вымогали денежные средства с предпринимателей осуществляющих торговлю. При этом, как стало известно, ежемесячно собирали с представителей бизнеса более 100 тысяч сомов.

По итогам принятых мер по подозрению в совершении преступления задержанный со взяткой водворен в СИЗО №1 города Бишкек.