За выходные в Кыргызстане утонули четверо человек

В Кыргызстане за выходные утонули четверо человек, тело 15-летней девочки еще не найдено. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

15 июня в водохранилище Торт-Гул Баткенской области примерно в 16:00 утонули двое парней А.Б. 1999 года рождения и С.у.Н. 1997 года рождения. На их поиски были задействованы 38 спасателей. Однако их нашли лишь 16 июня в 7:35 часов. Тела были переданы сотрудникам милиции. Молодые люди хотели искупаться.

В тот же день в канале в селе Красный Октябрь Кеминского района Чуйской области утонул мужчина 1986 года рождения. Спасатели нашли его тело в 7.57 часов и также передали правоохранительным органам.

16 июня в реке Нарын в Уч-Коргонском айылном округе утонула девочка Д.З. 2004 года рождения. На ее поиски задействованы 12 спасателей, 3 милиционера, 15 родственников и местных жителей. Тело пока найти не удалось. Сегодня, 17 июня, поисковые работы продолжились.

Кроме того, в МЧС напоминают, что до сих пор ведутся поиски 3-летнего мальчика К.Т., упавшего в реку в Суусамыре в селе Первое мая еще 2 июня.