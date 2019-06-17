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В горах найден труп женщины. Одна из версий - самоубийство

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- Екатерина Улитина
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В сыртовой зоне Тонского района Иссык-Кульской области найден труп женщины. Об этом VB.KG сообщили в УВД области.

- Сообщение поступило примерно в 4 часа утра. Инцидент произошел еще раньше. Местные жители вызвали милицию, когда спустились в местность, где ловит мобильная связь. На место происшествия выехала следственно оперативная группа. Сейчас они находятся там и выясняют подробности происшествия, - рассказали в УВД Иссык-Кульской области.

В милиции отметили, что оперативники еще не вернулись и подробностей инцидента нет. Известно, что на теле женщины имеется огнестрельное ранение.

- По предварительным данным, женщина сама выстрелила в себя из огнестрельного оружия. Эту и другие версии проверяют, - заключили в УВД области.


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URL: https://www.vb.kg/379088
Теги:
Иссык-Кульская область, суицид, Кыргызстан, МВД, УВД
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