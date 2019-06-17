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Бекназаров: Правильно, что Атамбаев назвал нынешних депутатов "сопливыми"

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- Бакыт Стамов
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Правильно, что Атамбаев назвал нынешних депутатов "чимкириками" (сопливый, - прим. ред.), так как именно они в свое время привели его к власти. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров.

По словам политика, теперь эти депутаты стали членами комиссии по лишению статуса неприкосновенности Атамбаева.

- Беззакония Атамбаева начались еще в 2012 году, и я об этом тогда же и говорил, а теперь все делают вид, что только сегодня это поняли. Эти же депутаты, которые сами привели его к власти, стали членами комиссии по лишению Атамбаева неприкосновенности, - сказал он.

Напомним, сегодня состоится заседание депутатской комиссии по вопросу лишения экс-президента Атамбаева статуса неприкосновенности.


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URL: https://www.vb.kg/379089
Теги:
Азимбек Бекназаров, Алмазбек Атамбаев, неприкосновенность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Арсен
17.06.2019, 13:31

Когда ушел из парламента конечно легче критиковать. Лучше бы сидел тихо.

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Эрнис
17.06.2019, 13:32

Бекназаров сто процентов прав, у нас 120 чимкириков сидят в правительстве по блату и и по наследству.)))))))))))

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Nastorchu
17.06.2019, 13:36

Urmattuu jogorku kenesh, bir chimkirip alchy, suranych.

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Бека
17.06.2019, 13:38

всё равно Атамбаев потерял уважение , стыдно ему должно быть за его высказывания. 

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Кыргыз
17.06.2019, 13:41

Ит эле болдуго Кыргыздар дуйно жузуно.

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Бека
17.06.2019, 14:08

без каких либо комиссии АША нужно посадить, достали с Кундуз 

за народ отвечать 

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103
17.06.2019, 14:49

Чимкирик переводится как сопля, а не сопливый. Нынешние депутаты - сопли АША.

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Рики
17.06.2019, 15:01

Вообще нужно по хорошему весь сопливый парламент  распустить к чертям собачьим , ровно на 120 раз. Эти паразиты давно уже породнились друг с другом и перероднились, а народ Кыргызстана для них просто обслуга и всё.

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Антон
17.06.2019, 15:09

нацик активизировался

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Гигиена
17.06.2019, 15:13

Ох вокруг столько чимкириков и какырыков, прям салфеток не хватает, совсем грязно стало во власти.

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