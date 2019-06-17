Бекназаров: Правильно, что Атамбаев назвал нынешних депутатов "сопливыми"

Правильно, что Атамбаев назвал нынешних депутатов "чимкириками" (сопливый, - прим. ред.), так как именно они в свое время привели его к власти. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров.

По словам политика, теперь эти депутаты стали членами комиссии по лишению статуса неприкосновенности Атамбаева.

- Беззакония Атамбаева начались еще в 2012 году, и я об этом тогда же и говорил, а теперь все делают вид, что только сегодня это поняли. Эти же депутаты, которые сами привели его к власти, стали членами комиссии по лишению Атамбаева неприкосновенности, - сказал он.

Напомним, сегодня состоится заседание депутатской комиссии по вопросу лишения экс-президента Атамбаева статуса неприкосновенности.