Должностные лица ГП "Кыргыз Темир Жолу" стали фигурантами уголовного дела

Антикоррупционная служба ГКНБ начала досудебное производство в отношении должностных лиц ГП "Кыргыз Темир Жолу". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, предприятие приобрело 150 штук универсальных железнодорожных полувагонов, на общую сумму 432 млн. сомов. При этом во время тендера, должностные лица нарушили закон, в результате чего был причинён ущерб на сумму 69 млн сомов.

- Заявки других участников и коммерческие предложения претендентов на поставку заказа, лидирующих на рынке железнодорожных товаров, изъявивших желание обеспечить поставку полувагонов со стоимостью в пределах 35 тыс. долларов США, тендерной комиссией были отклонены и победителем тендера была признана убыточная посредническая компания, которая предложила полувагоны по 41 тыс. долларов США, - говорится в сообщении ГКНБ.

При этом, со стороны тендерной комиссии не были учтены требования технической спецификации, в частности вместо требуемых полувагонов модели "12-132" с объемом кузова 88 м3 были закуплены полувагоны модели "12-9796" с объемом кузова 78 м3.

В ведомстве отмечают, что ГП "НК КТЖ" для покупки железнодорожных полувагонов использовали средства из кредита Российско-Кыргызского фонда развития.

В настоящее время Главным следственным управлением ГКНБ КР проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления "Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов и тендеров".