90-е годы вернулись? В Токмаке вдоль дороги незаконно продают ГСМ

Гражданские активисты в Токмаке провели специальный рейд, в ходе которого на дороге была выявлена незаконная продажа бензина. Об этом редакции VB.KG сообщил организатор этой акции Анарбек Катаганов.

По его словам, в местах, где идет незаконная торговля, не соблюдены технические и противопожарные нормы

- Продавцы даже не знают, что за бензин продают, так как на руках нет разрешительных документов. ГСМ им привозят контрабандисты. Кроме того, в местах, где идет незаконная торговля, не соблюдены технические и противопожарные нормы, что опасно для жизни граждан, - сказал активист.

Гражданский активист предполагает, что контрабандный бензин им реализуют сами АЗС.

- Есть информация, что некоторые АЗС одну цистерну бензина продают законно, а две реализуют незаконным путем. Во многих местах после заправки авто выдается чек, и часть этих средств поступает в налоговую службу. Теперь нужно принять закон, согласно которому станция будет выдавать бензин только после выдачи чека. Это преградит путь для продажи незаконного ГСМ, - убежден Катаганов.

Гражданские активисты обратились к правительству с просьбой обратить внимание на проблему торговли незаконных ГСМ.

Репортаж с участием активистов можно посмотреть в следующем видеоролике: